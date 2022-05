Goldverstecke oder in Goldaktien anlegen

Gold in physischer Form, also Münzen und Barren brauchen einen sicheren Platz. Mit Aktien gibt es keine Lagerungsprobleme

Kluge Ratschläge, wo man sein Gold im Haus am besten versteckt, gibt es viele. Goldmünzen und -barren kann man einmauern, in Blumentöpfe versenken oder in Vorhänge einnähen. Auch Zwischendecken mit Lampenstrahlern wären eine Möglichkeit. Wer kreativ ist, kann seine Pretiosen in Gipsfiguren einmauern oder in einer Werkzeugkiste verstecken. Vielleicht hilft auch die Hundehütte oder der Gefrierschrank weiter, unter der Matratze, das ist bekannt, sollte man sein wertvolles Gold jedenfalls nicht lagern. Und vielleicht sollte man daran denken, eventuelle Erben zu informieren, sonst startet irgendwann eine verzweifelte Suche der Erbberechtigten.





Dass Gold oder noch besser die einfacher zu handhabenden Goldaktien zur Vermögensvorsorge gehören, dürfte sich herumgesprochen haben. Zwar sind Aktien mit mehr Risiken behaftet, aber die Chancen auf lukrative Gewinne sind eben auch höher. Dass Gold einen Teil der Investments ausmachen sollte, beruht auf seinem Ruf als Krisenwährung. Gold behält seinen Wert, während die Inflation das Ersparte auffrisst. Öl-, Gas- und Lebensmittelpreise schmälern unser Einkommen und das vermutlich bis weit in das nächste Jahr hinein. Viele weitere Waren sind sehr teuer geworden, so haben sich beispielsweise die Preise für gebrauchte Fahrzeuge in den letzten zwölf Monaten um rund 27 Prozent erhöht. Die Inflation sollte einerseits irgendwann wieder nachlassen, doch ist andererseits ungewiss wann dies sein wird und wer weiß, ob nicht die Pandemie erneut aufflammt oder die Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichte sich noch verschärfen. Also schnell ein Blick auf solide Goldgesellschaften wie etwa Gold Terra Resource oder Condor Gold. Gold Terra Resource unternimmt Bohrungen auf seinem aussichtsreichen Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest Territorien, sehr gute Ergebnisse liegen bereits vor. Condor Gold besitzt in Nicaragua zu 100 Prozent das bereits genehmigte La India-Goldprojekt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.