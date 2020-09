Goldunternehmen müssen Reserven auffüllen

Große Goldproduzenten werden vermutlich, wie in früheren Gold-Bullenmärkten, aufstrebende Gesellschaften übernehmen, um sich zu positionieren

Jedes Jahr werden mehr Unzen Gold gefördert als exploriert. Damit die Produktionsmengen nicht nach unten gehen, müssen neue Ressourcen gefunden werden. Die 20 Top-Produzenten haben, so Berechnungen, in den letzten 10 Jahren fast 70 Milliarden US-Dollar für Zukäufe und Explorationsbemühungen ausgegeben. Davon gingen knapp drei Viertel in Zukäufe und standen so für 53 Prozent des Reservenwachstums.





Interessanterweise sind Reserven, die zugekauft werden, anfangs deutlich teurer als Reserven, die durch Exploration hinzugefügt werden. Damit rücken viele Juniors auf die Liste der begehrten Zukauf-Projekte. Dabei sind die Goldgesellschaften derzeit besonders beliebt. Man blicke nur auf die Entwicklung des Goldpreises.





Wie unter Anlegern bekannt sein sollte, hat die Kaufkraft von Gold Bestand, auch wenn die Notenpresse ohne Ende weiter Geld druckt. Gold und auch Silber sind nun mal eine Art Versicherung gegen den Wertverfall des Geldes. Dies ist auch zu erkennen an den weltweiten Gold-ETF-Beständen, die sich auf einem Rekordhoch befinden. Hier sind wohl vor allem institutionelle Anleger verantwortlich. Gold ist nicht nur aus Sicht von professionellen Anlegern immer interessanter geworden in den vergangenen Jahren, sondern auch private Anleger schauen vermehrt auf die Welt der Goldgesellschaften und auf Goldaktien.





Zu den gut aufgestellten Unternehmen mit besonderen Projekten gehören Bluestone Resources und Aurania Resources.





Bluestone Resources arbeitet in Guatemala an seinem Goldprojekt Cerro Blanco, um dieses zur Produktionsreife zu bringen. Rund 900.000 Unzen Gold sollen gefördert werden. Und dies bei niedrigen Kosten.





Aurania Resources verfolgt mehrere Projekte, wobei beim The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden von Ecuador mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen auf besondere Art historische Forschung und modernste Bergbautechniken kombiniert werden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/) und Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/