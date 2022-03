Goldrausch in Nicaragua!

Wertsteigerndes, diversifiziertes Wachstum auf dem amerikanischen Kontinent!

Für Nicaragua ist Gold die Nummer 1 unter den Exportgütern. 2021 lieferte das mittelamerikanische Land, das zwischen Pazifik und Karibik liegt, Gold im Wert von über 800 Mio. USD.





im Jahr 2020 lagen die Goldexporte noch mit 666 Mio. USD gut 20 % darunter! Und die Goldproduktion in Nicaragua steigt noch weiter an. Die Bergbaukammer Caminic geht davon aus, dass die Goldexporte in diesem Jahr bereits bis auf etwa 1 Mrd. USD ansteigen können. Weitere Projekte sollten die Produktion auch in den kommenden Jahren weiter steigern.





Quelle: www.overcross.com





Volle Unterstützung erhalten die internationalen Bergbauunternehmen von der aktuellen Regierung um Präsident Daniel Ortega. So hat die Regierung ca. 60 % der Fläche Nicaraguas großen internationalen Investoren für Bergbaukonzessionen zur Verfügung gestellt. Die angesiedelten Bergbauunternehmen arbeiten an einer Reihe von Projekten, die die Produktion um 300.000 Unzen pro Jahr steigern und damit die Gesamtexporte des zentralamerikanischen Landes aus dem Jahr 2018 bereits verdoppeln könnten. Damit schreitet Nicaraguas Gold-Boom unaufhaltsam voran.





Absoluter Nutznießer der positiven Bergbaueinstellung in Nicaragua ist der größte Goldproduzent Calibre Mining (WKN: A2N8JP)

Bis Ende Oktober 2021 war Calibre Mining (WKN: A2N8JP) ein aufstrebender und schnell wachsender Junior-Goldproduzent, der ausschließlich in Nicaragua aktiv war. Doch das änderte sich schlagartig mit der Übernahme von Fiore Gold. Dadurch konnte ein noch besser aufgestellter, diversifizierter und auf Nord- und Südamerika fokussierter, mittelgroßer Goldproduzent geschaffen werden.

Die derzeit angestrebte jährliche Goldproduktion ist im Bereich von 245.000 Unzen Gold angesiedelt, und das zu niedrigen Gesamtförderkosten (‚AISC‘) von nur rund 1.020,- USD pro Unze Gold. Diesen Goldausstoß sollen die mittlerweile drei Verarbeitungsanlagen erreichen, die in Nicaragua und USA angesiedelt sind.

Quelle: Calibre Mining





Die Länder-Diversifizierung bietet nicht nur aus Sicht der Vermögenswerte Attraktivität, sondern auch wegen dem geringeren Risiko aufgrund der verschiedenen Rechtsprechungen.





Einzigartiges Projektportfolio und extremes Wachstumsprofil der einzelnen Produktionsstätten!





Calibre seine ‚Hub and Spoke‘-Strategie in Nicaragua entwickelt sich immer mehr als der Schlüssel zum Erfolg. Die Anlagenbasis des Unternehmens umfasst mehrere Erzquellen sowie eine bereits installierte Mühlenkapazität von 2,7 Millionen Tonnen Erz pro Jahr, die in zwei Verarbeitungsanlagen gemahlen werden. Zudem verfügen die Projekte über eine hervorragende Infrastruktur und günstige Transportkosten. Calibre wird seine Minen- und Verarbeitungspläne weiter optimieren, während man den ‚Hub and Spoke‘-Ansatz weiterverfolgt, um den Wert zu maximieren und es dem Unternehmen zu ermöglichen, Explorationserfolge rasch in Produktion und Cashflow umzuwandeln.





Etablierte Betriebsgeschichte!

Alleine schon ‚Limon‘ und ‚Libertad‘ sind ergiebige Bergbaugebiete mit Goldvorkommen von mehr als 7,7 Mio. Unzen. Zwei unabhängige Betriebe haben hier in der Vergangenheit schon mehr als 5,5 Mio. Unzen gefördert. In dieser vielversprechenden Region, in der auch Calibre Mining (WKN: A2N8JP) tätig ist, hat das Unternehmen auch schon seine Goldreserven ab 2020 um über 200 % gesteigert!

Quelle: Calibre Mining

Operatives Wachstum voraus!





Dazu sollen:





· Engpässen und Abbau von Satellitenlagerstätten abgebaut und die Verarbeitung optimiert werden!

· Die derzeitige Mühlenkapazität von 2,7 Millionen Tonnen auszulasten, die derzeit noch rund 30 % unterhalb ihrer Kapazität arbeitet!

· Straßen-Transportkosten auf unter <0,11 USD pro Tonne und Kilometer senken!

· Schnelle Umsetzung vom Explorationserfolg zur Produktion!

Weitere Plattformen für Wachstum schaffen:





· Für ‚Pavon Nord‘ die ‚Permit to Plant‘ in weniger als 18 Monaten erhalten!

· Förderung vom ‚East-Borosi‘-Projekt (‚EBP‘) als nächste ‚Spoke‘-Anlage forcieren. Genehmigung soll noch dieses Jahr erteilt werden!

· Neuentdeckungen voraus: Die Projektgebiete von ‚Limon‘: ‚Atravesada‘, ‚Panteon‘ sowie von ‚Libertad‘, ‚Tranca‘ und ‚Volcan‘ sind geradezu prädestiniert für weitreichende Neuentdeckungen!

· Dafür sind rund 80 km an Explorationsbohrungen in Arbeit!

Riesiges Bohrprogramm als Basis für massives Reserven- und Ressourcenwachstum!





Während auf der einen Seite die Nicaraguanische Goldproduktion von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) dieses Jahr auf etwa 180.000 – 190.000 Unzen Gold zu Gesamtförderkosten von maximal 1.100,- USD pro Unze geschätzt wird, stehen dem Explorationsteam auf der anderen Seite 20 Mio. bis 22 Mio. USD für Erkundungsprogramme zur Verfügung. Mit bis zu 12 Bohrgeräten sollen mehr als 85.000 m gebohrt werden!

Auf der Suche nach organischem Wachstum verfolgt Calibre Mining in Nicaragua einen dreigliedrigen Explorationsansatz. Dieser besteht aus generativen Programmen auf Bezirksebene, aus den wachsenden und aufstrebenden Bezirken ‚Pavon‘ und ‚East-Borosi‘ und aus der fortgesetzten Erweiterung der werksnahen Ressourcen bei ‚Limon‘ und ‚Libertad‘. Bereits in diesem Quartal wurde mit einem bedeutenden geophysikalischen, luftgestützten Explorationsprogramm begonnen.





Der Kronjuwel in Nevada!

Sofortige Produktion und starke Explorationsmöglichkeiten in einer der besten Goldminenjurisdiktionen der Welt!





Quelle: Calibre Mining





Durch die Fiore Gold Übernahme konnte die in Produktion befindliche ‚Pan‘-Goldmine, sowie das fortgeschrittene angrenzende ‚Gold Rock‘-Projekt und die historische Produktionsstätte ‚Illipah‘ in Nevada und obendrein das ‚Golden Eagle‘-Projekt im Staat Washington erworben werden. Die ‚Pan‘-Mine versorgt Calibre Mining direkt mit einer Goldproduktion von rund 50.000 Unzen pro Jahr, die mit einer bisherigen Mineralressourcenbasis von rund 4,4 Millionen Unzen Gold in der ‚gemessenen und angezeigten‘-Kategorie, sowie rund 3,1 Millionen Unzen Gold in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie untermauert ist. Die starke Generierung von freiem Cashflow wird zur vollständigen Finanzierung der organischen Wachstumsinitiativen beitragen.





Die ‚Pan‘-Gold Mine - eine weitere solide Produktionsbasis mit TOP-Daten:





· Etablierter Haufenlaugungsbetrieb, der seit 2017 produziert!

· Rekordwerte bei Produktion, operativem Cashflow und Gewinn je Aktie im Jahr 2020!

· Potenzial für weitere Optimierungen, konkreter gesagt in den Bereichen Abbaugeschwindigkeit, Blockstapelung und Nachzerkleinerung!





‚Gold Rock‘ steht definitiv auch für kurzfristiges organisches Wachstum!





· Kurze Entfernung von nur 13 km zur ‚Pan‘-Mine bietet signifikante Synergieeffekte!

· Potenzial zur Nutzung vorhandener Infrastruktur, staatlich genehmigt für die Entwicklung!

· Robuste vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Durchführbarkeitsstudie in Arbeit!

· Gesamtförderkosten werden derzeit mit nur 1.006,- USD pro Unze Gold beziffert, bei einer 6,5 jährigen Lebensdauer der Mine und einer durchschnittlichen Goldproduktion von etwa 56.000 Unzen Gold pro Jahr!





Auch ‚Illipah‘ bietet Wachstum für eine glänzende Zukunft!





‚Illipah‘ ist ein ehemaliger Haufenlaugungsbetrieb, der in den späten 1980er Jahren schon 37.000 Unzen Gold produzierte, mit Gehalten von 1,37 g/t Gold und einer Gewinnungsrate von 80 %! Dazu muss man noch wissen, dass das aussichtsreiche, 16 qkm große Grundstück am südlichen Ende des produktiven ‚Carlin‘-Trends, bisher noch nicht erkundet wurde.





Exploration wird komplett aus dem freien Cashflow finanziert!





Vergangenes Jahr wurden in der ‚Pan‘-Mine 45.397 Unzen Gold zu Gesamtförderkosten von unter 1.175,- USD pro Unze produziert. Für dieses Jahr und 2023 rechnet Calibre Mining (WKN: A2N8JP) hier mit einer Produktion von schon rund 50.000 Unzen Gold.

Parallel dazu wird gerade ein 50.000 m umfassendes Bohrprogramm, das mit fünf Bohrgeräten absolviert wird, im Bereich der ‚Pan‘-Mine und bei ‚Gold Rock‘ durchgeführt.

Rund um die ‚Pan‘-Mine wurde schon ein erhebliches regionales Explorationspotenzial entlang identifizierter Ziele gefunden. Das Landpaket umfasst ca. 43 km², während das massive Explorationspotential von ‚Gold Rock‘ vermutlich mehr als 160 km² beträgt. Bereits jetzt kennen die Geologen eine Goldmineralisierung, die schon über mehrere Kilometer nachverfolgt wurde.





Erste Bohrergebnisse zeigen neben Ressourcenerweiterungen auch Potenzial für deutlich höhere Gehalte!





Sofort die ersten Ergebnisse zeigen, dass mehrere Ziele, die zuvor vom Explorationsteam in Nevada identifiziert wurden, das Potenzial haben, die ‚Pan‘-Gesamtressource signifikant zu erweitern und dadurch das Minenleben deutlich zu verlängern!

Quelle: Calibre Mining





Das neue Bohrprogramm wird die Umwandlung und Erweiterung der Ressourcen in der Nähe der Mine weiter vorantreiben und obendrein neue Ziele überprüfen, die innerhalb des Explorationskonzessionsgebiets noch nicht abgebohrt wurden.





Auch das US-‚Golden Eagle‘-Projekt bietet viele Möglichkeiten bei niedrigen Investitionskosten!





Bereits jetzt besitzt ‚Golden Eagle‘ eine M&I Ressource von 2 Millionen Unzen Gold und bietet erhebliches Synergiepotenzial für die regionale Entwicklung.

Quelle: Calibre Mining





Zudem treibt neben Hecla Mining auch Kettle River wirtschaftliche Studien voran.





2022 - ein intensives Explorations- und Erschließungsjahr!





Obwohl Calibre Mining mit der Übernahme von Fiore Gold eine Diversifizierung nach Nevada vorgenommen hat, bleibt Nicaragua mit einem Anteil von rund 80 % an der Goldproduktion eine wichtige Priorität.

Deshalb plant das Unternehmen dieses Jahr Investitionen in Höhe von bis zu 22 Mio. USD in die Exploration des Nicaragua-Projekts sowie weitere etwa 50 Mio. USD an Wachstumsinvestitionen zu investieren, die vor allem auf die Erschließung zusätzlicher Quellen für die Mühlenbeschickung des ‚Libertad‘-Komplexes abzielen. Damit soll schlussendlich die Produktion auf über 190.000 Unzen Gold „hochgeschraubt“ werden!

Zur kurzfristigen Produktionssteigerung ist allerdings die Erschließung der nächsten hochgradigen Tagebaumine bei ‚Pavon Central‘ von entscheidender Bedeutung! Und da diese Erschließungsarbeiten voll nach Plan verlaufen, ist eine signifikante Produktionssteigerung schon im ersten Halbjahr dieses Jahrs zu erwarten.

Bereits die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die hochgradigen Bohrungen und die Erweiterung der definierten hochgradigen Tagebaulagerstätten von ‚Pavon Central‘ und ‚Pavon South‘. ‚Pavon Norte‘ ist bereits erfolgreich in Produktion wodurch eine neue Mine und eine zusätzliche Beschickung für die Mühle ‚Libertad‘ angeschafft wurde.





Quelle: Calibre Mining





Der Goldabbau im Tagebaubetrieb ‚Pavon Central‘ wird also bereits im ersten Quartal 2023 beginnen, der eine durchschnittliche Tagebaureserve von 6,49 g/t Gold beherbergt, was übrigens fast doppelt so hoch ist, wie der Gehalt von ‚Pavon Norte‘.





Die geplante Minenerweiterung ist mit diesen Bohrergebnissen quasi vorprogrammiert!





Bei den neuesten Bohrergebnissen traten wieder einige Highlights ans Tageslicht. Zu den besten Ergebnissen aus dem Bereich ‚Pavon Central‘ gehören:

· 5,08 g/t Au über 7,6 m ab 72,7 m Tiefe,

· 4,21 g/t Au über 6,5 m ab 32,0 m Tiefe,

· 4,46 g/t Au über 9,8 m ab 94,6 m Tiefe.

Highlights von ‚Pavon South‘:

· 11,56 g/t Au über 12,4 m ab 37,6 m

· 4,08 g/t Au über 2,3 m ab 49,4 m

· 3,04 g/t Au über 28,4 m ab 26,2 m





Derzeit sind hier zwei Bohrgeräte im Einsatz, die weiteres Potenzial ausfindig machen sollen!





Vielfältige Katalysatoren versprechen sensationelles Geschäftsjahr!





Vor einer prosperierenden Zukunft stehen augenscheinlich die Investoren von Calibre Mining (WKN: A2N8JP)! Denn ein nahezu transformatives Jahr steht dem Unternehmen bevor, das ein wahrliches Nachrichten- und vermutlich auch Kursfeuerwerk abbrennen lässt. Denn von vielversprechenden Bohrergebnissen, über positive Umweltnachrichten bis hin zu Produktionssteigerungen sollte alles dabei sein.

Quelle: Calibre Mining

ESG-Fortschritt macht Calibre Mining zudem zu einem „Green“-Investment!

Immer wichtiger werden Themen rund um die Umwelt, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Governance. So auch bei Calibre Mining, die eigens dazu einen neuen Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsplan erstellt haben.

Anfang 2021 konnte bereits der erste umfassende Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden, in dem man innerhalb von drei Jahren die Grundsätze des verantwortungsvollen Goldabbaus des World Gold Council (RGMP) vollständig erfüllen will.





Die Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie von Calibre wird in drei Phasen umgesetzt:





· Die erste soll in diesem Jahr die Weichen mit Angleichung und Standardisierung stellen.

· Die zweite Phase soll von 2023-2025 die Erfüllung höherer Standards mit der allgemeinen Umsetzung bewährter Verfahren sicherstellen und

· abschließend möchte man in der letzten Phase 2026 Spitzenreiter der ‚Peer Group‘ in Sachen Nachhaltigkeit sein.





Mit dem Umsetzen der eigens auferlegten drei Phasen-Strategie hat Calibre Mining (WKN: A2N8JP) definitiv das Zeug dazu, DER Nachhaltigkeits-Spitzenreiter in einer hart umkämpften Bergbauwelt zu werden!





https://www.youtube.com/watch?v=ROarJZeeC2c





Fazit: Mit Produktionsausweitungen bei sinkenden Produktionskosten in einem positiven Gold-Umfeld kann der Kurs nur steigen!!

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) bietet seinen Investoren mit ‚Gold Rock‘ in Nevada und ‚Eastern Borosi‘ in Nicaragua nicht nur eine außergewöhnlich gute Projektpipeline, sondern auch noch eine sehr attraktive Bewertung im Vergleich zu anderen Goldwerten. Und das vor der Prämisse, dass ungewöhnlich viele Unternehmensnachrichten kommen werden.

Dementsprechend besteht bei dieser Firma extremes Potenzial für eine signifikante Neubewertung, da Calibre mit einem Abschlag von 40 % auf die durchschnittliche 2022-Konsensbewertung der Goldproduktion gegenüber Vergleichsunternehmen bewertet wird.

Quelle Calibre Mining





Der strahlende und schuldenfreie ‚Mid-Tier‘-Goldproduzent verfügte übrigens per Ende 2021 über Barreserven von rund 78,5 Mio. USD! Geführt wird das Unternehmen von einem bewährten Managementteam, das von Darren Hall als Chief Executive Officer und Blayne Johnson als Chairman geleitet wird, die auf eine lange Erfolgsbilanz bei der ‚Shareholder Value‘-Generierung (im Wert von 5 Milliarden Dollar) zurückblicken können.

Calibre Mining stellt für uns eine großartige Investmentmöglichkeit dar. Zum einen, weil wir von weiter steigenden Goldpreisnotierungen ausgehen und zum anderen da dieses Unternehmen gerade die nächste „Wachstumsrakete“ zündet. Die geänderte Abfolge der Abbaugebiete und der Abbau neuer, hochgradiger Erzkörper lassen das Unternehmen neue Level erklimmen.

Das haben auch schon große Investoren erkannt, da rund 70 % der Aktien in „festen Händen“ sind. Allein 25 % an Calibre Mining (WKN: A2N8JP) hält der namhafte Goldproduzent B2Gold, rund 40 % Institutionelle Investoren und 4 %, respektive 3 % halten Lukas Lundin und das Management.

Mit seiner niedrigen Marktkapitalisierung von nur rund 657 Mio. CAD und einem Barbestand von um die 70 Mio. CAD gehört dieser wachstumsstarke Spitzenproduzent ganz oben auf unsere Einkaufsliste! Wir denken, dass auch Sie bei einem Investment in Calibre Mining (WKN: A2N8JP) viel Spaß an den Aktien und Ihrem Depot haben werden.





