Goldrausch mit Cannabis

Stöbert man derzeit durch die kanadischen Broker-Reports, dann gibt es tatsächlich einen neuen Goldrausch. Dabei handelt es sich weniger um das edle Metall, sondern um Cannabis

Doch auch das altehrwürdige Gold sollten Anleger nicht vergessen. Dass Cannabis berauschend wirkt oder zumindest seine Konsumenten in Gedanken auf andere Ebenen des Geistes führen kann, ist allgemein bekannt. Nun bringt Cannabis auch extreme Glücksgefühle bei Investmentbankern und Anlegern hervor – tatsächlich selbst ohne den eigenen Konsum. Grund sind die Aktien der Gesellschaften, die sich auf die Stoffe aus der Pflanze spezialisiert haben. Denn einige dieser Aktien konnten sich im Preis vervielfachen.





Grund für diesen modernen Goldrausch ist die Legalisierung von Cannabis in Kanada. Dadurch eröffnen sich für viele Gesellschaften große Möglichkeiten hohen Umsatz und Gewinn einzufahren – zumindest langfristig gedacht.





Ein interessantes Cannabis-Unternehmen mit Zukunft ist RavenQuest BioMed. Produktion und Forschung sind die Ziele von RavenQuest BioMed. Mit zwei neuartigen Vorzeigemarken will sich das Unternehmen auf dem kanadischen Markt in puncto Freizeitgebrauch von Cannabis positionieren.





Für Investoren, die dem echten Goldrausch weiter frönen wollen, gibt es auch im Goldsektor weiterhin sehr gute Gelegenheiten. Eine Aktie, deren Chance-Risiko-Verhältnis derzeit als positiv zu werten ist, ist Steppe Gold. Das Unternehmen besitzt in der Mongolei das Altan Tsagaan Ovoo (ATO)-Goldprojekt im Alleineigentum, das vielleicht noch in diesem Jahr mit der Goldproduktion beginnen wird. Und am 14.400 Hektar großen Khundii-Goldprojekt gehören Steppe Gold 80 Prozent.





