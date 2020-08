Goldproduzent Saracen Mineral kann Nettogewinn mehr als verdoppeln

Goldproduzent Saracen Mineral Holdings (WKN A0MN37) hat den Nettogewinn (nach Steuern) des Fiskaljahres, das am 30. Juni endete, auf Grund eines Produktionsanstiegs und des gestiegenen Goldpreises um 105% steigern können.

Der Gewinn erreichte das Rekordniveau von 189,7 Mio. AUD nach 92,5 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2019. Das EBITDA legte um 104% von 219,5 auf 447,6 Mio. AUD zu.

Saracen meldete zudem für das Fiskalquartal einen Produktionsanstieg um 47% von 355.077 auf 520.414 Unzen. Das stellt ebenfalls einen Rekord dar und ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen einen Anteil von 50% an der so genannten Super Pit in Kalgoorlie erwarb. Den Goldabsatz des Geschäftsjahres gab Saracen mit 528.693 Unzen an nach 350.904 Unzen im Vorjahreszeitraum. Das führte zu einem Umsatzanstieg um 93% von 555,6 auf 1,07 Mrd. AUD.

Das Unternehmen erzielte im vergangenen Fiskaljahr dabei einen durchschnittlichen Goldpreis von 2.142 AUD pro Unze (Vorjahr 1.722 AUD), was ein Plus von 24% bedeutet.

Für das neue Fiskaljahr hat Saracen sich ein Produktionsziel zwischen 600.000 und 640.000 Unzen Gold gesetzt, wobei die so genannten all -in sustaining costs (AISC) zwischen 1.300 und 1.400 AUD je Unze liegen sollen.



