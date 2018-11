Goldproduzent Monument Mining legt robuste Quartalszahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Der kanadische Goldproduzent Monument Mining (TSX-V MMY / FSE D7Q1) “meldet heute die Produktions- und Finanzergebnisse des ersten Fiskalquartals 2019 (Juli – September 2018). CEO Cathy Zhai weist dabei auch auf die zahlreichen Fortschritte hin, die das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Projekte in Malaysia und Australien gemacht habe.

So sei die Machbarkeitsstudie für das Projekt zur Verarbeitung von Sulfiderz auf der Selinsing-Mine in Malaysia so gut wie abgeschlossen und ein Durchführungsplan erstellt. Darüber hinaus habe man die Ressourcen auf dem Burnakura-Projekt in Western Australia um 275% gesteigert und sich damit die Möglichkeit zum Untertagebau eröffnet. Und schlussendlich veröffentlichte Monument kurz nach Ablauf des Quartals eine Ressourcenschätzung für das polymetallische Mengapur-Projekt, ebenfalls in Malaysia, mit dem die historische Ressourcen an Kupfer, Gold und Silber bestätigt und die Basis für die weitere Bewertung der Wirtschaftlichkeit sowie Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen wurde.

Auf Selinsing verkaufte Monument im Berichtsquartal 4.550 Unzen Gold und erzielte damit einen Bruttoumsatz von 5,53 Mio. USD. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres setzte man nur 3.500 Unzen ab, wobei ein Bruttoumsatz von 4,5 Mio. USD erzielt wurde.

Die Produktion des ersten Quartals 2019 lag bei 3.308 Unzen nach3.384 Unzen im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist bei Monument die Produktion nur als das Gold definiert, das auch tatsächlich ausgeliefert wurde bzw. wird. Die Goldgewinnung des ersten Quartals lag im Gegensatz dazu mit 3.951 Unzen 41% höher als die 2.802 Unzen die im Vorjahreszeitraum gewonnen wurden. Das war auf den höheren Gehalt des Ausgangsmaterials zurückzuführen.

Zudem gingen die Cashkosten pro Unze um 35% von 948 USD pro Unze im ersten Fiskalquartal 2018 auf nun 617 USD pro Unze zurück. Die Bruttomarge des ersten Quartals 2019 gab Monument mit 2,72 Mio. USD an nach 1,18 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit erreichte der Nettogewinn 1,105 Mio. USD, während im Vorjahresquartal noch ein Minus von 1,06 Mio. USD zu Buche gestanden hatte.

