Goldproduzent Evolution zieht Expansion auf Cowal-Mine vor

Der australische Goldproduzent Evolution Mining (WKN A1JNWA) wird die Expansion der Cowal-Goldmine in New South Wales früher in Angriff nehmen, als bislang geplant. Das in Sydney ansässige Unternehmen will die Kapazität der Verarbeitungsanlage auf Cowal von derzeit 7,5 auf dann 8,7 Mio. Tonnen pro Jahr erhöhen – und zwar ein Jahr früher als erwartet.

Man geht davon aus, dass dieser Schritt die Goldproduktion der Mine um 20.000 Unzen Gold pro Jahr steigern und die Verarbeitungskosten um 8 bis 12% pro Jahr reduzieren wird.

Evolutions Executive Chairman Jake Klein erklärte auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, er gehe davon aus, dass die Vorteile der Investitionen in das organische Wachstum von Evolution sich auch in Zukunft auszahlen würden. Man verfüge über eine starke Bilanz, generiere substanziellen Cashflow und habe eine volle Pipeline spannender Projekte. Insofern sei man gut aufgestellt, um den ganzen Zyklus hindurch zu profitieren, so Klein weiter.

Auch die Analysten von Macquarie sehen die Neuigkeiten positiv, da die erweiterte Anlage damit wohl rund anderthalb Jahre früher in Betrieb gehen werde als von ihnen erwartet.

