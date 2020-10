Goldproduzent Evolution Mining über Plan im ersten Fiskalquartal

Der australische Goldproduzent Evolution Mining (WKN A1JNWA) meldet für das dritte Quartal 2020 einen Ausstoß von 170.021 Unzen des gelben Metalls. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 218.104 Unzen des Juniquartals, liegt nach Aussage des Unternehmens aber über den Planungen für das Fiskaljahr 2021.



Die neuesten Zahlen enthalten keinen Beitrag der Cracow-Mine mehr, da diese im Juli abgestoßen wurde.





Evolution meldet für das September-Quartal zudem so genannte all-in sustaining costs (AISC) von 857 Dollar pro Unze nach 715 Dollar je Unze im Vorquartal. Die Gesamtkosten (all-in costs) betrugen im Berichtsquartal demzufolge 1.663 AUD pro Unze, was zu einer all-in Marge von 871 AUD je Unze führte.Es sei sehr erfreulich, dass neue Fiskaljahr mit einer anhaltend positiven Entwicklung zu beginnen und man liege für das erste Fiskalquartal über Plan, erklärte Executive Chairman Jake Klein. Insbesondere sei wichtig, dass der Betrieb auch weiterhin einen für den Sektor führenden Cashflow pro Unze generiere und die Bilanz von Evolution weiterhin stark sei. Die Nettoverschuldung sei gesunken, obwohl man zum fünfzehnten Mal in Folge eine Dividende (153,8 Mio. AUD) an die Aktionäre ausgeschüttet habe, so Klein weiter.Laut dem Unternehmen lag der operative Minen-Cashflow im Quartal bei 272,3 Mio. AUD, während der Minen-Cashflow netto 183,4 Mio. AUD betrug. Die Nettobankschulden gab Evolution mit 180,3 Mio. AUD nach Ausschüttung der Abschlussdividende an.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.