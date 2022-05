Goldproduzent AngloGold Ashanti generiert starken freien Cashflow

AngloGold Ashanti (WKN 915102), der viertgrößte Goldproduzent weltweit, hat im ersten Quartal dieses Jahres mit 588.000 Unzen Gold, den Ausstoß des Vorjahreszeitraums widerholt. Dabei glichen deutliche Verbesserungen auf den australischen Minen des Konzerns den Produktionsrückgang auf den Minen Kibali, Geita und Obuasi aus. Die Goldproduktion auf dem amerikanischen Kontinent lag laut AngloGold auf dem Niveau des Vorjahres.



Wie das Unternehmen zudem mitteilte, stiegen die so genannten all-in sustaining costs (AISC) gegenüber den ersten drei Monaten 2021 um 9% auf 1.405 USD pro Unze. Das, so AngloGold, lag vor allem an geplanten Instandhaltungsaufwendungen und gestiegenen Gesamt-Cashkosten.



Der Konzern geht weiter davon aus, die Produktionsprognose für 2022 erfüllen zu können, die bei 2,55 bis 2,8 Mio. Unzen liegt. AngloGold rechnet dabei mit AISC von 1.295 bis 1.425 USD pro Unze. Laut dem Unternehmen ist der größere Teil der Produktion im zweiten Halbjahr zu erwarten. Dann sollen auch die Kosten pro Einheit sinken.



AngloGold meldete zudem einen freien Cashflow von 268 Mio. Dollar für das erste Quartal 2022 nach einem Mittelabfluss von 92 Mio. Dollar im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Der freie Cashflow sei vor allem aufgrund höherer Bareinnahmen aus Kibali, niedrigerer Steuerzahlungen und geringerer Finanzierungskosten höher ausgefallen, was teilweise durch höhere Investitionsausgaben und die Entwicklung des Betriebskapitals ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA gab AngloGold mit 438 Mio. Dollar an, was einen Rückgang von 2% bedeutet.



Der Konzern wies zudem darauf hin, dass man weiterhin, auch nach der Finanzierung der Akquisition von Corvus und der Ausschüttung der Dividende für 2021, über eine solide Bilanz verfüge, die zu Ende März rund 2,5 Mrd. Dollar an Liquidität, davon 1 Mrd. Dollar in Cash, ausweise.





