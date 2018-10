Goldpreisprognosen oder ein Blick in die Glaskugel

Viele Großbanken haben neue Goldpreis-Prognosen abgegeben. Dass steigende Goldpreis kommen, da sind sie sich alle einig

Weitere Abverkäufe soll es, wenn es nach den Großbanken geht, nicht mehr geben. Seit Anfang 2018 verlor der Goldpreis rund 7,5 Prozent. Nun soll ein Boden erreicht sein. Seit Wochen pendelt der Goldpreis um die 1200 US-Dollar je Feinunze.

Goldman Sachs etwa geht für die nächsten 12 Monate von einem Kursanstieg auf 1300 US-Dollar je Feinunze Gold aus, immerhin acht Prozent mehr als heute. Auch BMO Capital Markets (Investment-Banking-Tochter der Canadian Bank of Montreal) geht von einem kräftigen Goldpreis-Anstieg aus, sobald die FED beim Anheben des Leitzinses zurückschaltet.

Die Bank of America Merrill Lynch prognostiziert für das kommende Jahr 1350 US-Dollar als Preis für eine Feinunze Gold. Als Grund wird das gewaltige US-Haushaltsdefizit und der internationale Handelsstreit angeführt. Denn Sorgen um die US-Wirtschaft könnten die US-Notenbank dazu veranlassen die Leitzinsen langsamer zu erhöhen. Dies würde dann dem Goldpreis nach oben verhelfen. Und die unter der Regierung von Präsident Donald Trump beschlossenen Steuererleichterungen werden das Haushaltsdefizit wohl noch weiter nach oben treiben.

Ähnliche Voraussagen kommen auch von der Royal Bank of Canada. Durchschnittlich 1338 US-Dollar je Unze erwarten die dortigen Analysten. Um von einem steigenden Goldpreis mit einem Hebel zu profitieren, könnte ein Investment in Unternehmen wie Panoro Minerals oder US Gold lohnen.

Panoro Minerals, bestens finanziert, kommt mit seinem Flaggschiffprojekt, der Cotabambas Kupfer-Gold-Silber-Mine im Süden Perus bestens voran. Die Infrastruktur dort ist gut und eine möglichst baldige Produktionsaufnahme wird angestrebt.

US Gold besitzt ein beachtliches Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten, wobei der Fokus auf Goldexploration liegt. Die Projekte liegen in Nevada und Wyoming, das Copper-King-Projekt, das Keystone-Projekt und das Gold Bar North-Projekt. Alle drei sollen bald zur Produktion gebracht werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html