Goldpreisaussichten bestens

Das Finanz- und Analysehaus Fitch Solutions hat die Goldminenproduktion der nächsten Jahre untersucht

Die Goldminenproduktion wird, so Fitch Solutions, in den kommenden Jahren wieder wachsen. Als Grund werden höhere Goldpreise und Fusionen zwischen großen Goldunternehmen genannt. In den Jahren 2016 bis 2019 wuchs die global produzierte Goldmenge um zirka durchschnittlich 1,2 Prozent jährlich an. Für 2020 rechnet Fitch Solutions mit einem Anstieg von 2,5 Prozent.





Das diesjährige Produktionswachstum wird dabei nicht von China getragen werden. Wuchs die chinesische Goldproduktion im vergangenen Jahrzehnt noch um 3,1 Prozent jährlich, so soll in den folgenden zehn Jahren nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent zu verzeichnen sein. Beschleunigen soll sich dagegen das Produktionswachstum der Goldminen in Russland, rund 3,7 Prozent jährlich. Denn dort steigt die Inlandsnachfrage nach Gold stark an. Will man doch die russischen Goldreserven erhöhen, um sich gegen mögliche westliche Sanktionen gegen Staatsbanken abzusichern.





Weiterwachsen wird auch der US-amerikanische Goldbergbausektor. Hier wird kräftig investiert. Ab 2021 wird auch mit einem Wachstum der südafrikanischen Goldproduktion gerechnet, nachdem im Pandemiejahr 2020 weniger produziert wurde. Unterstützt von erwarteten steigenden Goldpreisen wird von einer größeren Goldproduktion ausgegangen.





Gold wird weiterhin viele Anleger anziehen, die den Sicherheits- und Werterhaltungsfaktor des edlen Metalls schätzen. Und auch bei den Goldunternehmen wie beispielsweise Ximen Mining oder Tarachi Gold werden sich Investoren umsehen.





Ximen Mining befindet sich mit seinen Goldprojekten Brett, Gold Drop, Kenville, Amelia und dem Treasure Mountain Silberprojekt in British Columbia.





In Mexiko besitzt Tarachi Gold gut 2.560 Hektar Land mit mehreren Konzessionen im Goldgürtel von Mulatos. Sehr gute historische Bohrergebnisse liegen vor.





