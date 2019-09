Goldpreis wird weiter explodieren

Diverse Experten ziehen für diese Prognose die immensen Haushaltsschulden vieler Länder heran





Länder machen Schulden, gleichen ihre Haushalte nicht aus und nehmen dies alles nicht ernst. Dass Schulden irgendwann eine Rückzahlung erfordern, wird weit weggeschoben. Für den Goldpreis ebnet sich damit der Weg für einen weiteren Anstieg. Ein Vertreter dieser These ist James Dines. Er ist legendär, da er Prognosen gemacht hat, die sehr widersprüchlich zu anderen Prognosen waren, aber dennoch ins Schwarze getroffen hat.





Investitionen in Gold sind wichtiger denn je, so Dines. Und er verweist auf die Staatsverschuldung der USA. Diese betrug am 31.12.2018 rund 22 Billionen US-Dollar. Diese Summe setzt sich zusammen aus Beträgen, die direkt öffentlichen Defiziten zugerechnet werden, Schulden gegenüber Personen außerhalb der Regierung und Schulden gegenüber der FED. Dazu kommen Schulden von staatlichen Stellen, beispielsweise der Sozialversicherung.





Die Schulden der USA liegen jetzt bei geschätzten 78 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Bis 2030 sollen die Schulden fast 100 Prozent des BIPs und bis 2048 etwa 152 Prozent des BIPs betragen. Denn Sozialausgaben und Ausgaben für Gesundheitsversorgung steigen. Daneben sorgen Ausgaben für Verteidigung, Bildung etc. für steigende Schulden. Nicht zu vergessen die Zinszahlungen für Anleihen. Diese sollen bis 2029 um 186 Prozent auf 929 Milliarden US-Dollar jährlich steigen.





Daher sollen Zinssätze gedrückt werden, ganz klar. Wer Geld leiht, auch in Deutschland, wird mit negativen Zinssätzen bestraft. Anleihekäufer werden erwachen und umdenken. Staatsverschuldungen werden die Flucht ins Gold weiter vorantreiben. Da könnte es sich besonders lohnen in Goldgesellschaften wie Aurania Resources oder Bluestone Resources zu investieren.





Das Lost Cities Cutucu Projekt von Aurania Resources befindet sich im Südosten Ecuadors. In 50 Prozent der Fläche des Projekts wurden Epithermale ausgemacht. Diese sind erstklassige Gold- und Silberziele. Historische Daten sprechen für Gold-, Silber- und Kupfervorkommen.





Bluestone Resources konzentriert sich auf sein Cerro Blanco Goldprojekt und sein Mita Geothermie-Projekt in Guatemala. Bohrergebnisse lieferten bis zu 22,4 Gramm Gold und bis zu 122 Gramm Silber pro Tonne Gestein.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/).







