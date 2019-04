Goldpreis vielleicht bald über 1400 US-Dollar je Unze

Bloomberg Intelligence geht von einem baldigen Goldpreis über 1400 US-Dollar aus. Der Grund läge in Parallelen zu 2002

Analyst Mike McGlone sieht in der jetzigen Situation Ähnlichkeiten mit 2002, als die letzte große Goldhausse begann und der US-Dollar ein 16-Jahres-Hoch erreicht hatte. Der Widerstand bei 1400 US-Dollar sollte bald gebrochen werden, denn wenn man sich an 2002 erinnert, dann kommt der Analyst zu dem Schluss, dass ein starker US-Dollar das letzte Hindernis für Gold sei.

Dass die Feinunze Gold mehr als 1400 US-Dollar kostete, ist zirka sechs Jahre her. Jedoch lag er vor ein paar Monaten noch unter 1200 US-Dollar. Und sobald der starke US-Dollar verschwindet, steht einem Ansteigen des Goldpreises nichts mehr entgegen.

In 2002 war der US-Dollar extrem stark und der Goldmarkt ging nach unten. Der Schritt der FED in eine weniger straffe Geldpolitik werde den Goldpreis nach oben treiben, so der Analyst. Noch verhindern dies ein aktuell starker US-Dollar und steigende Aktien-Märkte.





Seit Januar gingen Dow Jones Index und DAX nach oben, der Goldpreis bewegte sich kaum. Ein Grund liegt in Aktienrückkäufen, vor allem von US-Firmen, getrieben von Trumps Steuerreform. Sollten sich jedoch Konflikte zwischen den Großmächten nicht legen und es vielleicht zu einem ungeregelten Brexit kommen, dann dürfte Gold sehr schnell in der Gunst der Anleger steigen, besonders auch als längerfristiges Investment.





Zeit also sich bei Goldunternehmen wie Bluestone Resources und Treasury Metals umzusehen. Bluestone Resources, bestens finanziert, entwickelt in Guatemala sein Cerro Blanco-Goldprojekt (und das Mita Geothermie-Projekt). Bis zu 19,9 Gramm Gold und bis zu 281 Gramm Silber pro Tonne Gestein wurden bei Bohrungen ausgemacht. Die Produktion wird jährlich in den ersten drei Jahren auf durchschnittlich 146.000 Unzen Gold geschätzt.





Treasury Metals besitzt zu 100 Prozent das Goliath-Goldprojekt in Ontario, das eine der nächsten Goldminen Kanadas werden soll. Beste Infrastruktur und eine Goldmineralisierung bis zur Oberfläche, sowie bereits im Genehmigungsverfahren befindlich, sollte dem Projekt ein Erfolg beschieden sein.





