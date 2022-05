Der Goldpreis und ein Blick in die Zukunft

Finanztrends Video zu Goldpreis



Vorausschauend zu handeln, lohnt sich in vielen Bereichen. Und was wird die Unze Gold in fünf Jahren kosten?Die MKS Pamp beschäftigt sich seit über 60 Jahren in der Edelmetallindustrie, bietet Edelmetalle und Edelmetalldienstleistungen und hat sich mit der Frage beschäftigt, wo der Preis des Goldes in ein paar Jahren stehen wird. Laut der Analyse sind zwei Möglichkeiten möglich. Entweder ein Rückgang auf 1.300 US-Dollar je Unze oder ein Anstieg des Preises auf 4.000 US-Dollar je Unze. Abhängig sei dies davon, wie schnell oder langsam die US-Notenbank strafft. Den Blick richtet die Analyse auf das Jahr 2027 und untersucht dabei, wie Gold auf vergangene Zinserhöhungszyklen der Fed reagiert hat. Schnelle Straffungen der Zinspolitik gab es in den Jahren 1980, 1987 und 1994. Langsam dagegen wurde 2016, 2004, 1999 und 1977 gestrafft. Für einen zukünftigen Preis von 4.000 US-Dollar je Feinunze spricht ein langsamer Straffungszyklus. Im Durchschnitt führte ein langsamer Zyklus nach fünf Jahren zu einer Preissteigerung von 115 Prozent, dies ergäbe dann im Jahr 2027 einen Goldpreis von 4.000 US-Dollar.Bei einem schnellen Straffungszyklus ist ein Ausverkauf bei Gold wahrscheinlich. Die Preise wären dann um 32 Prozent niedriger als heute, würden also dann bei rund 1.300 US-Dollar liegen. Schnell bedeutet eine erste Zinserhöhung um mindestens 50 Basispunkte und im ersten Jahr der Straffung insgesamt eine Erhöhung um mehr als 300 Basispunkte. Wie wird also die Fed straffen? Hier sind die Realzinsen von Bedeutung, aber die Richtung der Fed ist noch ungewiss. Wer an Gold glaubt, setzt auf einen hohen oder steigenden Goldpreis und damit vielleicht auf Goldunternehmen wie Osisko Development oder Tudor Gold. Osisko Development setzt auf hochwertige Goldprojekte in Mexiko und Kanada. Beim Hauptprojekt Cariboo in British Columbia wurden bereits sehr hohe Goldgehalte gefunden. Tudor Gold ist ebenfalls in British Columbia, im Goldenen Dreieck tätig. Beim Flaggschiffprojekt Treaty Creek wurde das Explorationsprogramm 2022 gestartet.