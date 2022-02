Der Goldpreis steigt – die Aufwärtswelle läuft

Liebe Leser,

in den vergangenen Wochen habe ich Sie hier mehrmals auf meine Analysen hingewiesen, die den baldigen Beginn einer vermutlich starken Aufwärtsbewegung des Goldpreises signalisieren. Diese Aufwärtswelle läuft inzwischen.

So ist der Goldpreis seit Anfang des Monats bereits mehr als 150 $ pro Unze gestiegen und notiert jetzt schon bei mehr als 1.920 $ pro Unze. Dabei hat er wichtige charttechnische Widerstandslinien überwunden und scheint nun endgültig auf dem Weg zu neuen Hochs zu sein.

Goldpreis pro Unze in $, 2018 bis 2022

Der kürzlich Anstieg über die blaugestrichelte Abwärtstrendlinie signalisiert den Beginn eines Aufwärtstrends und bestätigt meine bullishen Analysen des Edelmetallsektors.

Quelle: StockCharts.com

Ausgewählte Goldminenaktien längst deutlich gestiegen

Der jüngste Goldpreisanstieg hat nicht zu einer entsprechenden Zunahme des Anlegerinteresses geführt. Das zeigen die Sentimentindikatoren und die Mittelzuflüsse der Gold- und Goldminen-ETFs. Die damit zum Ausdruck kommende große Skepsis der meisten Anleger ist ein sehr bullishes Zeichen, da es gewöhnlich nur in der Frühphase großer Haussen zu beobachten ist.

Lassen Sie sich von dieser skeptischen Stimmung nicht anstecken. Halten Sie dagegen, um von der bereits begonnenen Aufwärtswelle zu profitieren. Warten Sie nicht, bis die Stimmung dreht. Denn bis es so weit ist, sind die Kurse ausgewählter Goldminenaktien längst deutlich gestiegen.

Weitere Goldminenaktien geben starke Kaufsignale

Wie Sie in der jüngsten Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren und meinen aktuellen Wochenupdates lesen können, sind einige Edelmetallaktien gerade aus Bodenformationen nach oben ausgebrochen. Damit signalisieren sie das Ende ihrer langen Konsolidierung und den Beginn eines neuen Aufwärtstrends.

Während der Goldpreis in den vergangenen vier Wochen gut 7% gestiegen ist, waren es beim XAU Goldminen Index in der Spitze schon über 20%. Doch das ist erst der Anfang. Große Kursgewinne in recht kurzer Zeit sind bei Edelmetallaktien keine Seltenheit.

Gold steigt auch, wenn die Börse fällt

Darüber hinaus ist Gold nicht mit den Aktienmärkten korreliert. Es führt also ein von der Börse unabhängiges Eigenleben. Das gilt auch für die Minenaktien, deren Kursbewegungen vor allem von der Höhe des Goldpreises abhängen. Deshalb sollten Sie diese Aktien gerade jetzt im Depot haben, wo fast alles für eine schwere Baisse an der Wall Street spricht.

Die aktuelle Lage an der Börse und bei Gold gleicht der des Jahres 2001. Damals halbierte sich der NASDAQ 100, während sich der XAU Goldminen Index fast verdoppelte. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch jetzt wieder ab. Details dazu und zu der wichtigen Botschaft des Silberpreises lesen Sie in der aktuellen März-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren. Bestellen Sie jetzt – 30 Tage kostenlos.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

