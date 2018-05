Goldpreis stark wie lange nicht mehr

Aufgrund der anhaltenden politischen Unsicherheiten und Verwerfungen wird für 2018 eine starke Performance des Goldpreises vorausgesagt

So sieht es das Researchteam von Thomson Reuters in seinem jährlichen "Gold Survey", der Kernpublikation, die seit 1967 existiert. Die Analysten gehen dabei für den Preis des Edelmetalls von einer so guten Entwicklung für das laufende Jahr aus, wie sie seit fünf Jahren nicht gesehen wurde. Als Ursache nennt das Researchteam die politischen Gegebenheiten, die Gold als sicheren Hafen besonders beliebt machen.





Im Durchschnitt wird ein Goldpreis von 1360 US-Dollar für 2018 prognostiziert, was immerhin acht Prozent mehr sind als im vergangenen Jahr. Trumps Überraschungspolitik, die Spannungen im Mittleren Osten und auch die Brexit-Verhandlungen seien die Treiber. Die Nachfrage nach Barren und Münzen wird vermutlich weiter ansteigen.





Bisher wurde in 2018 um zehn Prozent mehr für Schmuck, Barren und Münzen ausgegeben – der erste Zuwachs seit 2013. Auch werde die chinesische Zentralbank wieder ihre Goldkäufe aufnehmen und wohl mehr als 400 Tonnen Gold zukaufen.





Auf der Angebotsseite erwarten die Analysten von Thomson Reuters eine Minenproduktion von 3265 Tonnen Gold. Asiatische Länder wie China und Indonesien und auch die Mongolei, sowie Russland, Australien und Kanada werden zu vermehrter Goldproduktion beitragen.





Dennoch wird eine Menge Gold benötigt werden und so sollten Goldgesellschaften wie beispielsweise US Gold oder Maple Gold Mines günstige Voraussetzungen für ihr Fortkommen besitzen.





US Gold besitzt mehrere Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebiete, wobei das Unternehmen möglichst schnelle Produktionsaufnahmen anstrebt und auf hochwertige Projekte Wert legt. Besonders interessant ist dabei das Keystone-Projekt im Cortez Trend in Nevada, sowie das Copper King-Projekt im Wyoming.





Ebenfalls ein hochwertiges, rund 370 Quadratkilometer großes Projekt, besitzt Maple Gold Mines mit seinem Douay-Projekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Die Ressourceneinschätzung beläuft sich auf mindestens 2,8 Millionen Unzen Gold. Neueste Bohrungen lassen auf das Potenzial einer Erhöhung der Ressourcen schließen.





