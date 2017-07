Goldpreis stabilisiert sich

Liebe Leserinnen und Leser,nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche das Tief vom 09.05.2017unterschritten hatte, wurde die Stimmung nochmals deutlich schlechter.Diese extremen Schwankungen im Sentiment muss man bei Gold immerbeachten. Denn in keinem anderen Markt werden Anlageentscheidungenderart von derStimmungslage beeinflusst, wie beim „barbarischen Relikt“.Im Gegenzug hatten wir deutliche Verbesserungen bei den COT-Daten.Sowohl bei Gold, als auch bei Silber haben die COMMERCIALSShort-Positionen in den fallenden Marktgeschlossen und gleichzeitig Long-Positionen gekauft.Sie kassieren unten ein, während die Hedge-Fonds frustriert aufgeben,nachdem sie einige Wochen zuvor noch euphorisch auf den Ausbruch über1.300 USD spekuliert haben.Es scheint also ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar und ich glaubenicht, dass es ein Zug ist, der da kommt.Beste GrüßeHannes Huster