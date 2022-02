Der Goldpreis sollte 2022 gut unterstützt sein

Die geopolitischen Spannungen nehmen zu und ein schwächelnder US-Dollar sind gut für den Goldpreis

Auch wenn es nach einem Jahr mit langweiligen Preisen aussieht, so ist dies nicht gleichbedeutend mit einem langweiligen Markt. Dieses Jahr wird der Goldpreis sich an der Richtung des US-Dollars, an der Politik der Fed und an den geopolitischen Krisen ausrichten. Der neue Geldzyklus der Fed ist bereits eingepreist. Krisen, wie die sich gerade zwischen Russland und der Ukraine ausdehnende Krise sowie auch noch lange bestehende negative Realzinsen werden für Rückenwind beim Goldpreis sorgen. Auch die Europäische Zentralbank ändert ihre Haltung und Schwellenländer erholen sich, dies sollte den US-Dollar schwächen. Dazu kommen inländische Probleme in den USA, der konkurrierende Euro und die wieder steigende Schuldenobergrenze.





Mit vier bis fünf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wird für dieses Jahr gerechnet. Dabei ist noch nicht klar, wie aggressiv die Fed vorgehen wird. Die Inflation und die steigenden Preise sollen bekämpft werden. Sollten die Zinserhöhungen heftig sein, würde dies die Renditen stark erhöhen. Dabei, also wenn die Inflation stark zurückgedrängt wird, besteht aber die Gefahr, dass die wirtschaftliche Erholung auf der Strecke bleibt. Zwei oder drei Zinserhöhungen wären auch möglich. Aber auch das Straffungsprogramm der Fed wird die negativen Realzinsen nicht verdrängen können. Trotz Drosselungen und Zinserhöhungen ist es nicht absehbar, dass sich die realen Anleiherenditen der zwei- bis zehnjährigen Anleihen bald auf ein positives Niveau bewegen werden. Somit stehen die Aussichten für einen höheren Goldpreis und auch für Unternehmen mit Gold gut. Torq Resources befindet sich in Chile mit aussichtsreichen Projekten, die Gold und Kupfer enthalten (Santa Cecilia, Andrea, Margarita). GoldMining besitzt Projekte, die Gold und Kupfer enthalten in Nord- und Südamerika. Außerdem hat GoldMining ein Tochterunternehmen, die Gold Royalty gegründet, ein Royaltyunternehmen.





