Goldpreis setzt ein Signal

Kürzlich konnte der Goldpreis die 200-Tage-Linie überschreiten. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen





Mitursächlich waren sicher die Kommentare der US-Notenbank. Der Goldpreis hat also endlich seine Seitenlinie verlassen. Fast 1.830 US-Dollar je Feinunze konnte er erreichen, bevor es wieder etwas nach unten ging. Dennoch, dies ist als Zeichen zu werten, Charttechniker sehen daher nach Erreichung dieses Monatshoch höhere Goldpreise kommen.





Die Verbraucherpreise steigen und die Kaufkraft der Ersparnisse der Bürger wird so angegriffen. Die Europäische Zentralbank (EZB) folgt mit ihrer neuen geldpolitischen Strategie der Fed. Die EZB hat das Inflationsziel auf ein Wachstum der Verbraucherpreise von zwei Prozent angehoben. Und für eine gewisse Zeit soll die Inflation auch höher ausfallen. Für ein reales Wachstum sind das nicht unbedingt gute Vorgaben, außer für Unternehmen, die Preise diktieren können. Auch für den Wohlstand wird es schwierig. Die EZB plant auch die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum in Inflationsmessungen einfließen zu lassen. Jeder weiß, in welche Richtung sich die Immobilienpreise in den letzten 20 Jahren entwickelt haben – sehr stark nach oben, eine immense Verteuerung. Will die EZB hier über einen Basiseffekt in den nächsten Jahren die eigentliche Geldentwertung relativieren beziehungsweise niedriger halten?





Dies alles hängt mit der Stellung der Zentralbanken zusammen. Die sollen eigentlich Geldwertstabilität für die Bürger bieten. Doch die Politik und damit Angst um Machterhalt und damit verbundenes Wirtschaftswachstum schwingen immer öfter in den Weg der EZB. Die künstlich gedrückten Zinsen und die immense Geldvermehrung durch die Zentralbanken sind aber zum Problem für Anleger geworden, die ihr Vermögen erhalten und absichern wollen. Hier hilft Gold oder die Werte von Goldgesellschaften, denn Gold hat sich in der Geschichte als wertbewahrend gezeigt. Beachtenswerte Goldunternehmen sind etwa Revival Gold oder Ximen Mining.





Revival Gold belebt die ehemals größte produzierende Goldmine in Idaho, das Beartrack-Arnett-Goldprojekt wieder. Über anfänglich sieben Jahre sollen pro Jahr 72.000 Unzen Gold aus dem Boden geholt werden können. Ximen Mining hat unter anderem zwei Goldprojekte (Amelia, Brett) und ein Silberprojekt (Treasure Mountain) in British Columbia im Portfolio. Flaggschiffprojekt ist die Kenville-Goldmine, ebenfalls in British Columbia.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



