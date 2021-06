Goldpreis schwächelt nicht wirklich

Gold konnte den Widerstand von 1.900 bis 1.920 US-Dollar je Unze nicht überschreiten, die Fed-Entscheidung kam hinzu, aber es spricht immer noch alles für das Edelmetall

Der Goldpreis hat eine starke Rallye hingelegt, indem er die wichtige Marke von 1.670 US-Dollar je Unze erreicht hatte. Schnell wurde Gold um rund 15 Prozent teurer. Dann war der Schwung raus, erst recht nach den jüngsten Fed-Äußerungen zu zukünftigen Zinserhöhungen. Aber das Umfeld für Gold hat sich nicht geändert. Geldmenge und Schulden wachsen weiter, die Inflation steigt. Und der Goldpreis hat sich auch aktuell bereits wieder etwas erholt.





Selbst wenn in zwei oder drei Jahren Zinserhöhungen durch die Fed verkündet werden, muss bezweifelt werden, dass die Renditen vom jetzigen Niveau aus deutlich steigen können. Anleihen werden noch lange sehr niedrige oder negative Renditen aufgrund von Inflationseinwirkungen haben. Dies stellt eine günstige Umgebung für den Goldpreis dar. Die USA drucken auch weiterhin Geld, Gold sollte von diesem Szenario profitieren und seinem Namen als sicherer Hafen weiter alle Ehre machen. Eine Zinsanhebung der Fed dürfte angesichts der massiven Staatsverschuldung von 128 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wohl auch nicht sehr hoch ausfallen.





Dass Gold preislich gerade eine Verschnaufpause eingelegt hat, sollte man gelassen hinnehmen. Denn auch Gold ist volatil und Fed-Entscheidungen zeigen nun mal immer wieder eine Wirkung. Und ist der Goldpreis nicht so hoch, können sich gute Kaufgelegenheiten ergeben. Zum Beispiel im Bereich der Goldgesellschaften, etwa Kore Mining könnte ein Investment wert sein. Die Projekte Long Valley und Imperial des Unternehmens liegen in Kalifornien, der strategische Investor Eric Sprott ist mit an Bord. Gold Terra Resource besitzt mit dem Yellowknife City Goldprojekt in den Northwest Territories im Yellowknife-Grünsteingürtel eines der sechs größten Goldlager in Kanada (rund 800 Quadratkilometer Land).



