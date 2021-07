Der Goldpreis richtet sich nach verschiedenen Faktoren

Nicht nur Angebot und Nachfrage bestimmen den Goldpreis. Ein wichtiger Faktor ist die wirtschaftliche Erholung

Wächst die Wirtschaft, so wirkt dies unterstützend für Schmuck, langfristige Ersparnisse und Nachfrage aus der Industrie. Risiken und Unsicherheiten lassen viele Investoren in den sicheren Hafen Gold einfahren. Vermögenswerte wie Gold dienen als Schutz vor Verlusten und sorgen für Diversifizierung im Portfolio. Daneben wirken sich Zinssätze und die Stärke beziehungsweise Schwäche von Währungen auf den Preis des Edelmetalls aus.





Dabei gelten diese Grundsätze nicht nur für private Anleger, sondern auch für Zentralbanken. Im laufenden Jahr waren diese mehrheitlich dem Gold sehr zugetan und es wird damit gerechnet, dass die Zentralbanken auch in naher Zukunft weiter Gold einkaufen. Gerade geht auch das Inflationsgespenst um und ist ein zentrales Thema bei Anlegern. Steigen die Preise weiter, also geht die Inflation weiter und ist keine vorübergehende, dann sollte sich das positiv auf den Goldpreis auswirken. Die ansteigende Geldmenge könnte zu Inflationsblasen führen, Währungen abwerten und zu einer weltweiten Marktvolatilität führen. Preisliche Abwärtsbewegungen sind, das sollten Investoren nicht vergessen, Einstiegsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt.





In den meisten großen Volkswirtschaften ist die Pandemie unter Kontrolle, wenn nicht Mutationen einen Strich durch die Rechnung machen, damit nimmt die wirtschaftliche Dynamik wieder an Fahrt auf. So oder so, Gold und Werte von Goldunternehmen sind immer ein gutes Investment, das in keinem Portfolio fehlen sollte. Hier gäbe es beispielsweise Aguila American Gold mit dem aussichtsreichen Wusa Gold-Silber-Projekt in Oregon. Dieses umfasst 150.000 Hektar Land. In Mexiko, Durango ist Chesapeake Gold mit seinem Hauptprojekt Metates zugange. Es handelt sich um eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Zink-Lagerstätten in den USA.



