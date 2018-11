Der Goldpreis profitiert von Angst

Sorgen über eine mögliche Rezession der US-Wirtschaft und ein Abrutschen der Aktien sorgen für einen steigenden Goldpreis

Laut JPMorgan Chase & Co. stehen die Chancen 50 zu 50, dass die USA in den nächsten zwei Jahren in die Rezessionsfalle tappen. Bankexperten erwarten eine Verlangsamung des US-Wachstums von 2,9 auf 2,6 Prozent und eine Belebung der Kerninflation auf 2,5 Prozent. Damit könnten die USA in die Nähe der späten Inflationsüberschreitung geraten. Goldinvestitionen würde diese Entwicklung auf jeden Fall unterstützen.

Zudem gibt es weitere Szenarien, die den Goldpreis nach oben treiben könnten. Emsige Goldkäufe von diversen Zentralbanken und auch die steigende Nachfrage der Schwellenländer könnten ein übriges tun.

Aus Sicht der Saisonalität des Goldes befindet sich der Goldpreis in der Phase – die gewöhnlich von Anfang Juli bis Mitte Januar dauert – in der er ansteigt. Als Grund werden dafür die Anschaffungen der Schmuckbranche für das Weihnachtsgeschäft angeführt. In 2018 funktionierte die Saisonalität bisher nicht so ganz. Anfang des Jahres erfreute der Goldpreis noch die Anleger, doch ab Mai ging es preislich nach unten.

Wie sich der Goldpreis kurzfristig weiter entwickeln wird, ist unklar. Mittel- bis langfristig ist und bleibt Gold attraktiv, ebenso wie die Aktien von Goldgesellschaften wie beispielsweise US Gold oder Bluestone Resources.

US Gold konzentriert sich auf die Erschließung und Exploration von Goldprojekten in den USA. Besonders erwähnenswert sind das Keystone-Projekt in Nevada, gelegen im goldreichen Cortez Trend und das Copper King-Projekt in Wyoming. Ein baldiger angestrebter Produktionsbeginn bei den Projekten sollte der Gesellschaft zum Erfolg verhelfen.

Bei Bluestone Resources überzeugt das Cerro Blanco Goldprojekt. Gelegen in Guatemala, sind geschätzt fast eine Million Unzen Gold und mehr als drei Millionen Unzen Silber im Boden des Projektes vorhanden. Zusätzlich besitzt Bluestone Resources ein Geothermieprojekt in Guatemala, das bereits über eine Lizenz zum Bau und zum Betrieb verfügt.

