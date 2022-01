Goldpreis im neuen Jahr auf Erfolgskurs

Die Experten des Vermögensverwalters Blackrock gehen von guten Aussichten für den Goldpreis im Jahr 2022 aus

Im zweiten Halbjahr 2021 glänzte Gold nicht besonders, war nicht sonderlich im Fokus der Investoren. Doch nun könnten die niedrigen beziehungsweise negativen Realzinsen, die US-Dollar-Performance und die Suche nach Anlagen mit Sicherheitsfaktor für einen Aufschwung beim Preis des Edelmetalls sorgen. Dass die Stimmung aktuell eher negativ ist, sollten Anleger nutzen. Denn das Preisbarometer zeigt mehr in Richtung Aufschwung als in Richtung Abwärts. Da sind Kaufgelegenheiten vorprogrammiert. Auch aus historischer Sicht sind niedrige Preise der Moment, der genutzt werden sollte.





Mit der größte Preistreiber sind die Inflationserwartungen, die im laufenden Jahr noch weiter steigen könnten. Denn es wird alles andere als einfach in Sachen Wirtschaftswachstum wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückzukommen. Auch die Fed rechnet mit einer höheren Inflation. Allein im November stiegen die Verbraucherpreise um 6,8 Prozent. Bezüglich der Inflationsrate sieht die Fed eine Rate von 2,6 Prozent, damit 0,4 Prozent mehr als noch im September für das neue Jahr. Gleichzeitig wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum erneut gesenkt.





Die Europäische Zentralbank erwartet ebenfalls für 2022 eine gegenüber 2021 höhere Inflation. Im Vergleich zum September wurde die Schätzung auf 3,2 Prozent fast verdoppelt. Das Umfeld für einen steigenden Goldpreis sollte also gut sein und jetzt genutzt werden. Beispielsweise mit einem Investment in Gesellschaften mit Gold im Boden wie etwa Skeena Resources oder Tarachi Gold. Skeena Resources belebt die ehemals produzierenden Minen Eskay Creek und Snip in British Columbia wieder. Tarachi Gold kümmert sich vor allem im Sierra Madre Goldgürtel in Mexiko um das Edelmetall.

