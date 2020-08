Goldpreis macht Goldunternehmen wie New Placer Dome noch wertvoller

Der Goldpreis hat einen historischen Wert erreicht. Der Blick sollte jetzt auf Goldgesellschaften wie etwa New Placer Dome gerichtet sein

Dass Gold den höchsten Preis in seiner Geschichte erreicht hat, ist auch für die Gesellschaften, die das wertvolle Metall in ihren Projekten besitzen, ein Grund zur Freude. Besonders wenn die Projekte in der vom Fraser Institut ermittelten besten Bergbauregion weltweit liegen. Die attraktivste Region für Bergbauinvestitionen ist laut der Jahresumfrage Nevada. Dass Nevada die führende Bergbauregion ist, liegt an den transparenten Regeln und Richtlinien. Dazu kommt der enorme Goldreichtum Nevadas.

In Nevada arbeitet beispielsweise New Placer Dome (ISIN: CA64804X1015, WPN: A2P56K), eine Gesellschaft, vollständig finanziert, die sich auf bewährte, hochwertige Goldliegenschaften in Nevada konzentriert. Vor kurzem hat New Placer Dome das bereits früher produzierende Kinsley Mountain Goldprojekt erworben. Von 1995 bis 1999 wurden auf Kinsley Mountain 138.000 Unzen Gold bei rund vier Gramm Gold pro Tonne Gestein produziert. Historische Bohrlöcher ergaben bis zu gut 46 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Das Projekt liegt auf dem Carlin Trend in Elko County.

In Elko County betrug die gesamte Goldproduktion bis 1959 etwa 614.000 Unzen. Die Bohrungen, geplant sind bis zu 20.000 Meter, haben gerade begonnen. Neue hochgradige Entdeckungsziele und eine Erweiterung der Mineralisierung sind das Ziel. Die aktuelle Ressourcenschätzung beläuft sich auf 418.000 Unzen Gold (angezeigt) mit einem Goldgehalt von 2,63 Gramm je Tonne Gestein. Sowie 117.000 Unzen (abgeleitet) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,51 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Laut CEO und Gründer Maximilian Sali, markiert das Bohrprogramm „den Beginn eines möglichen Umbruchs für das Unternehmen“. Denn das Management rechnet mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial der Liegenschaft. Sali bezeichnet Kinsley daher als „schlafenden Riesen“, der nun geweckt werde.

Das meiste Gold, das früher in der Gegend gewonnen wurde, war das sogenannte Placer Gold, also Gold, das aus Flüssen abgebaut wurde. Dabei wurden oft Nuggets in den Flüssen gefunden. Sind die Ablagerungen in den Flüssen abgebaut, dann geht die Suche nach den Quellen auf den Hügeln, aus denen das Gold kam, los. Die Kinsley-Mine von New Placer Dome liegt nur 90 Kilometer von der erfolgreich produzierenden Goldmine Long Canyon (Joint Venture Barrick Gold/ Newmont) entfernt.

Ein weiteres vielversprechendes Projekt ist die Bolo-Liegenschaft von New Placer Dome, ebenfalls in Nevada gelegen und vom Carlin-Typ. Im Jahr 2019 wurden dort bereits zehn Bohrlöcher über gut 1.800 Meter niedergebracht. Dabei wurden auch neue Zonen mit anormalen Silberwerten entdeckt. Für 2020 sind weitere 3.500 Bohrmeter geplant. Unter anderem wurden 3,63 Gramm Gold sowie 262 Gramm Silber pro Tonne Gestein gefunden.

Außerdem besitzt New Placer Dome die Option alle Schürfrechte am Projekt Troy Canyon zu erwerben. Diese Liegenschaft befindet sich 120 Kilometer südlich von Ely, ebenfalls in Nevada. Mit den Bohrungen sollen Goldmineralisierungen vom Carlin-Tpy gefunden werden. Die Gold- und Silbermineralisierung ist noch offen und muss entlang des Steichens und in der Tiefe noch erkundet werden.

Die weitere Entwicklung der Projekte von New Placer Dome liegt in den Händen eines erfahrenen Management- und Technikteams und Anleger sollten dies verfolgen. Falls es Rücksetzer im Kurs gibt, sollten diese als Kaufgelegenheit genutzt werden. Als Depotbeimischung sind die Aktien der Gesellschaft für nicht risikoscheue Anleger geeignet.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



