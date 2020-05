Goldpreis konsolidiert im Bereich von $1.700

Trend des Wochencharts: Aufwärts

Der abgebildete Wochenchart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit September 2019 bei einem letzten Kurs von $1.700,9. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar.

Goldpreis im Aufwärtstrend Mehr über Gold, Silber und Edelmetallaktien erfahren – hier klicken

Der Goldpreis hat in der letzten Aprilwoche wieder etwas nachgebende Kurse gezeigt, konnte sich aber zum Wochenschluss knapp über $1.700 halten. Im Wochenchart hat sich eine negative Korrekturkerze entwickelt. Insgesamt gesehen konsolidiert der Goldpreis jetzt seit vier Wochen, was sich in einer Seitwärtsbewegung um die $1.700 Marke zeigt.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Aus Sicht des Wochencharts liegt ein stabiler Aufwärtstrend vor mit einem insgesamt positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60 %.

Das nächste größere Kursziel ist das Hoch des Jahres des Jahres 2012 bei $1.798,1. Auch ein weiterführender Kursanstieg bis zum historischen Hoch bei $1.923,7 wird immer wahrscheinlicher.

Der positive Wochenchart würde erst dann auf neutral drehen, wenn das Vorwochentief bei $1.666,2 unterschritten wird.