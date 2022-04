Goldpreis geht nach oben

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Gold bewegt sich höher und wird von anderen Faktoren angetrieben alsandere Anlageklassen1930 konnte man für einen US-Dollar oder 1/100 Unze Gold etwa 11Brotlaibe kaufen. Im Jahr 2021 bekam man für die 1/100 Unze Gold gutacht Brotlaibe, aber für den einen US-Dollar nur noch ein halbes Brot.Gold hat seinen Wert also deutlich besser beibehalten. Das Edelmetallbewegt sich im Wert also ziemlich unabhängig, es dient alsRisiko-Diversifikator und schützt vor Ereignissen, die beispielsweiseImmobilien im Wert verlieren lassen. Im Pandemiejahr 2020 erreichte Goldein Rekordhoch und übertraf Anleihen. Heute in der Zeit desUkraine-Krieges steigt die Angst vor einer Kombination aus hoherInflation und einem langsamen Wirtschaftswachstum („Stagflation“). Diestreibt den Goldpreis hoch. Zwar stützen große Volkswirtschaften diewirtschaftliche Erholung, aber gleichzeitig steigen die Schuldenschneller als die Wirtschaft wächst.schön (nur noch zwei Wortwiederholungen oben "andere" und "Gold bewegtsich höher" könnte auch "steigt " seinWann der Inflationsdruck steigt und damit die Attraktivität des Goldesals sicherer Hafen, ist ungewiss. Solange der Krieg andauert, werdenjedenfalls die Preise für Energie und Lebensmittel hoch bleiben undsogar weiter nach oben gehen. Lieferkettenprobleme werden ebenfallserhalten bleiben. Russland ist schließlich der drittgrößte Produzent vonRohöl und auch der drittgrößte in Sachen Weizenproduktion. Dazu kommt,dass die Ukraine fünftgrößter Maisproduzent ist. Es fehlen die Exportedieser beiden Länder beziehungsweise sind sie reduziert, was sichwiederum bei den Preisen bemerkbar macht. In diesem Umfeld konnte derGoldpreis das beste Quartal seit zwei Jahren für sich verbuchen.Höchste Zeit also sich bei Goldunternehmen umzuschauen, zum Beispiel beiChesapeake Gold oder Condor Gold. Chesapeake Gold ist in Nord- undSüdamerika aktiv. Hauptprojekt ist das Metates-Projekt, das mit schönenBohrergebnissen überzeugt. Condor Gold besitzt in Nicaragua zu 100Prozent das La India-Goldprojekt, welches bereits vollständig genehmigt ist.Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.