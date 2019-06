Goldpreis geht durch die Decke!

Nachdem Gold zwischen April und Mai 2019 noch in einer engen Range zwische 1270 und 1310 US Dollar vor sich hin dümpelte, geht die Notierung in den letzten Handelstagen regelrecht durch die Decke! Als das Zwischenhoch bei 1325 und im Anschluß daran auch das alte Jahreshoch bei 1347 USD geknackt werden konnte, gab es gestern und auch heute kein Halten mehr: In der Spitze kletterte das gelbe Metall im Laufe des Vormittags bis auf 1411,86 USD, kommt nun zur Mittagsstunde aber wieder deutlicher zurück und steht aktuell bei 1388 USD. Nach oben hin sind charttechnisch keine kurzfristigen Widerstände erkennbar, der Markt ist aber bereits deutlich überkauft, sodaß wir hier nicht mit einer unendlichen Kursrallye rechnen.

Gold Tageschart



