Goldpreis explodiert - wann zündet Treasury Metals? Noch ist die Aktie spottbillig!

Natürlich konnte sich der Goldpreis den jüngsten weltweiten Verwerfungen in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten nicht komplett entziehen. Aber dennoch steht der Goldpreis deutlich besser dar als Aktien oder andere Rohstoffe. Denn mit einer bisherigen maximalen Korrekturbewegung von rund 1.670,- USD je Feinunze im Hoch auf rund 1.470,- USD je Feinunze im Tief lag der Kursverlust lediglich bei rund 12 Prozent. Der DAX, zum Vergleich, verlor in der Spitze mehr als 40 Prozent an Wert. Mit dem gestrigen Kursplus notiert der Goldpreis nur noch rund 3 Prozent unter seinem jüngsten Hoch bei 1.670,- USD je Unze.

Erstes Goldkursziel 1.700,- USD

Bereits gegen Ende der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis von den Aktienmärkten abkoppeln, was die Analysten als positives Signal werteten. Nun sehen sie Erholungspotenzial bis in den Bereich von 1.700,- USD je Unze hinein.

Dazu passt: Die Notenbanken haben ihre ‚Mega Bazookas‘ rausgeholt. Die Amerikaner dürfen zum Beispiel unbegrenzt Anleihen aufkaufen, was nicht nur den Aktienkursen, sondern auch den Goldpreis massiv in die Karten spielt. Auch Europaweit werden massiv Anleihen seitens der EZB gekauft und Gelder in die Wirtschaft gepumpt.

Die Entscheidung der Fed, aber auch der anderen Notenbanken könnten für eine explosive Aufwärtsbewegung beim Goldpreis führen, nicht zuletzt auch deshalb, da man früher oder später mit diesen Aktionen eine starke Inflation erzeugen wird.

Derzeit rechneten viele Marktteilnehmer damit, dass der Goldpreis weiter unter die psychologisch wichtige Marke von 1.500,- USD je Feinunze fällt, und dort sogar noch eine Zeitlang verharren werde. Allerdings, und das ist an der Börse nun einmal so, passiert immer das Gegenteil von dem, was die breite Masse glaubt.

Derzeit glaubt scheinbar auch niemand an einen explosiven Ausbruch bei den Edelmetallproduzenten und Explorationsgesellschaften, die aufgrund der jüngsten Marktverwerfungen auf einem historisch niedrigen Niveau notieren. Gestern kam es sodann zu einer fast flächendeckenden Eindeckungs-Rallye.

Eine Aktie, die trotz seines gestrigen 6,5 Prozent Anstiegs noch historisch günstig ist, obwohl man in der jüngsten Vergangenheit sehr viel erreicht hat, ist Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML)! Während die Aktien des Unternehmens im August des vergangenen Jahres noch bei rund 0,25 CAD notierten kann man sie nun noch für unter 0,17 CAD ein kaufen, und damit etwa 35 Prozent günstiger als noch im August.

Was macht Treasury Metals?

Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) konzentriert sich hauptsächlich auf sein am weitesten fortgeschrittenes, rund 50 Quadratkilometer großes ‚Goliath‘-Projekt, wo man im vergangenen Jahr einige Meilensteine erreicht hat. Das vielversprechende Projekt in Kanadas produktivem ‚Grünstein Gürtel‘ in Ontario besitzt als einziges eine Genehmigung um eine Mühlenverarbeitungsanlage betreiben zu dürfen, sowie alle wichtigen Umweltgenehmigungen. Damit ist das Projektrisiko massiv minimiert und weckt unter Marktkennern sogar Übernahmefantasie.

Treasury Metals Alleinstellungsmerkmal

In Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) Umfeld gibt es, auch wenn es kaum zu glauben ist, fast keine Mühenverarbeitung, obwohl im Umkreis von rund 40 km des 1,5 Mio. Unzen ‚Goliath‘-Projektes schon 2,5 Mio. Unzen Gold in der hochwertigen ‚gemessenen und angezeigten‘-Kategorie nachgewiesen wurden. Zudem verfügt das Unternehmen seit August des vergangenen Jahres auch über die ‚Evironmental Assessment‘ (‚EA‘) Genehmigung der kanadischen Ministerin für Umwelt und Klima. Diese langwierige, aber unumgängliche und extrem wichtige Genehmigung ist der Türöffner einer jeden Goldmine.

Das Spitzenprojekt ‚Goliath‘ hat aber noch deutlich mehr zu bieten als Genehmigungen. Denn Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) kann dauerhaft mit hervorragenden Bohrergebnissen aufwarten! So konnte das Unternehmen alleine in diesem Jahr schon wieder hervorragende Bohrergebnisse wie zum Beispiel 14,8 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 7,0 m, einschließlich 101,0 g/t Au über 1,0 m und 14,6 g/t Au über 1,0 m und 11,8 g/t Au über ebenfalls 1,0 m sowie 8,13 g/t Au über 1,0 m innerhalb einer neuen Linse auf den ‚Eastern C‘- und ‚Main‘-Zonen, sowie bei den jüngsten Bohrungen, 1,35 g/t Au über 14,7 m einschließlich 6,0 g/t Au über 2,0 m verkünden. Damit nicht genug, veröffentlichte Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) zuletzt noch eine Überraschungsbohrung mit unglaublichen 65,2 g/t Au über 3,0 m, einschließlich 193 g/t über 1,0 m, aus zwei verschiedenen Mineralisierungsbereichen innerhalb der ‚C‘-Zone!!!

Quelle: Treasury Metals

Eine Knaller-Meldung kommt selten allein

Mit den Bohrergebnissen aus dem vergangenen Monat, welche im östlichen Bereich der neu entdeckten Goldabschnitte der ‚Main‘-Zone angesetzt wurden, konnten zudem aussagekräftige Goldgehalte in einem Gebiet durchschnitten werden, das zuvor nicht als Zielgebiet der Hauptzone galt. Hier deutet sich somit weiteres massives Upsidepotenzial an!!!

Neben seinem Top-Projekt ‚Goliath‘ in Ontario besitzt das Unternehmen übrigens mit ‚Weebigee‘ und ‚Gold Rock‘ noch zwei weitere Hochkarätige Projekte in Kanada.

Auch die Aktionärsstruktur ist ein Hingucker

Quelle: Treasury Metals

Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) Aktionärsstruktur ist ebenfalls einen Blick wert! Denn nicht nur dass das Management selbst mit 11 Prozent einen erheblichen Anteil der ausstehenden Aktien hält, wird dieser Wert noch einmal durch weitere 30 Prozent durch starke ‚Insider-Hände‘ gehalten. In Summe halten also Insider und Management rund 41 % der ausstehenden Aktien!

Unverkennbare Unterbewertung

Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) handelt derzeit massiv unter dem Wert vergleichbarer Unternehmen, die sich zwar im gleichen Stadium befinden, teilweise aber im Genehmigungsprozess noch längst nicht so weit fortgeschritten sind!

Quelle: Treasury Metals

Analysten raten zum Kauf

Zum Kauf empfohlen haben die Aktien von Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) zum Beispiel die Analysten aus dem Hause PI Financial Partners, die das erste Kursziel bei 0,60 CAD sehen.

Quelle: PI Financial

Fazit:

Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) arbeitet noch an einem 15.000 Bohrmeter großen Bohrprogramm. Unserer Meinung nach kann jederzeit mit weiteren hochgradigen Bohrergebnissen gerechnet werden, die den Kurs explodieren lassen können. Spitzenbohrergebnisse in einem Bullenmarkt vorzulegen, der sich gerade andeutet, kann zu unglaublichen Kursausschlägen nach oben führen. Für uns wäre es allerdings auch keine Überraschung, wenn Treasury Metals (ISIN: CA8946471064; WKN: A0Q8DW; TSX: TML) von einem anderen Unternehmen übernommen würde, allerdings zu einem deutlich höheren Preis. Doch zunächst rechnen wir mit einem stetigen Nachrichtenfluss, der noch einige Spitzenergebnisse beinhalten sollte!

