Goldpreis auf Rekordjagd

Unsere Maßgröße für den “Weltgoldpreis” (exkl. des US-Dollar) hat ein neues Hoch erreicht – sie übersteigt nun den bisherigen Rekordpreis aus dem September 2011 um knapp 11 Prozent.

In US-Dollar gerechnet liegt der Goldpreis hingegen noch knapp 17 Prozent unter seinem bisherigen Höchstkurs.

Dies lässt sich als Indiz deuten, dass die Investoren dem US-Dollar nach wie vor deutlich mehr Vertrauen schenken als den anderen ungedeckten Papierwährungen (wie Euro, Yen, Britisches Pfund etc.).

Dass der Goldpreis seit spätestens Anfang 2016 wieder im Aufwind ist, hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen.

Doch vor allem die anhaltend niedrigen Zinsen und die wachsenden Risiken im internationalen Geld- und Kreditsystem befördern die Nachfrage nach Gold zu Anlage- und Absicherungszwecken.

Das zeigt sich recht unmissverständlich auch im Zufluss in die Gold-ETFs (siehe hierzu: https://www.degussa-goldhandel.de/wp-content/uploads/2020/02/degussa-marktreport-13-02-2020_2.pdf).

Gerade für Anleger im Euroraum bleibt das Gold eine attraktive Möglichkeit, um sich gegen die chronische Entwertung der Einheitswährung durch Negativzinsen zu schützen.

Für Anleger, die langfristig orientiert sind, ist der Einstieg in das Gold zu aktuellen Preisen aus unserer Sicht nach wie vor attraktiv.

Und die Anleger, die sich nicht durch kurzfristige Preisschwankungen verschrecken lassen, sollten zudem überlegen, einen Teil ihrer Euros auch in Silber anzulegen.

Zur Einschätzung der Preisentwicklung siehe den Degussa Marktreport vom 23. Januar 2020: https://www.degussa-goldhandel.de/wp-content/uploads/2020/01/degussa-marktreport-23-01-2020.pdf

Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt, Degussa Goldhandel GmbH

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.