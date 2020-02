Goldpreis – Verdopplung möglich

Finanztrends Video zu Goldpreis



Es gibt einige renommierte Analysten, die für die nächsten Jahre voneinem deutlich weiter steigenden Preis ausgehen, sogar eine Verdopplungfür möglich haltenDafür werden gar nicht mal die geopolitischen Spannungen als Grundherangezogen. Denn diese wirken sich meist nur für kurze Zeit aus.Sogenannte strukturelle Trends sollen ursächlich für einen deutlichhöheren Goldpreis sprechen.Zu diesen strukturellen Ursachen gehört einmal die globale enorm hoheVerschuldung, eine schwächelnde Wirtschaft und die sinkenden Realzinsen.Bei der Rangliste der am meisten verschuldeten Länder belegen die USAden traurigen ersten Platz. Rund 23 Billionen US-Dollar Schulden sindder Grund. Die Gläubiger sind in erster Linie China und Japan.Zum anderen ist die Produktion der Goldminen rückläufig. Der Höhepunktwurde überschritten und die Entwicklung und Produktionsaufnahme neuerMinen braucht Zeit. So war Südafrika bis 2006 der größte Goldproduzentauf der Erde. Heute steht das Land etwa auf Platz sieben. Denn es gibtpraktisch keine neuen lukrativen Goldvorkommen, bei den produzierendenMinen geht der Goldgehalt zurück und es muss immer tiefer (bis zu 4000Meter) gesucht werden.Anleger suchen den sicheren Hafen Gold. Zu sehen ist dies am steigendenInteresse an Gold-ETFs. Laut dem World Gold Council beliefen sich dieETF-Zuflüsse im Jahr 2019 auf 401 Tonnen Gold. Das ist im Vergleich zu2018 eine Verfünffachung.Ein weiterer Treiber für den Goldpreis dürften die Zentralbanken sein,die das zehnte Jahr in Folge netto Gold zugekauft haben. 2019 haben 15Zentralbanken ihre Goldbestände aufgestockt. Am stärksten war hierbeidie Türkei vertreten. Das sind alles gute Gründe, die für einen weiterenAnstieg des Goldpreises sprechen und für Anleger der Grund sein könntenauf Aktien der Goldgesellschaften zu setzen.Hier kämen Caledonia Mining oder Auryn Resources in Betracht.Caledonia Mining hat in seiner Blanket-Mine in Simbabwe 2019 mehr als55.000 Unzen Gold produziert. Durch operative Verbesserungen, niedrigereKosten und einen starken Goldpreis fiel der Gewinn höher als erwartetaus. Vierteljährlich schüttet die Gesellschaft Dividenden aus.Auryn Resources besitzt sieben Projekte. Das Flaggschiffprojekt, dieKupfer-Gold-Liegenschaft Sombrero (mehr als 130.000 Hektar) in Perukonnte bereits mit großen Kupfer- und Goldgehalten bei Proben punkten.