Goldpreis-Korrektur zu Ende!? Goldaktie bereits im Rallye-Modus

Goldpreis-Korrektur zu Ende!? Ximen Mining heute mit Update zur Wiederinbetriebnahme der Kenville GoldmineGrosse Einstiegschancen!Ein Ende der Goldpreis- und Goldaktien-Korrektur ist nun wahrscheinlicher geworden, sodass die aktuellen Kurse eine interessante Nachkauf-Chance darstellen.Wie der Chart oben verdeutlicht, konnte der Goldpreis nun auf der starken (grünen) Unterstützungstrendlinie einen Halt finden, sodass mit einem Wiederanstieg zur $2000er Marke gerechnet werden kann. Kurz unterhalb der aktuellen Unterstützung befindet sich noch eine (grün-gestrichelte) Unterstützungslinie, die auch bei den vorherigen Korrekturen stets als "letzte Bastion" gehalten hat.über die Fortschritte bei der Instandsetzung der Kenville Goldmine könnte heute durchaus den Befreiungsschlag bringen und die Aktie wieder anschnellen lassen, vor allem wenn der Goldpreis heute (und nächste Woche) wieder eine Rallye startet.Angesichts der News und Berichterstattung, die von Ximen in den kommenden Tagen und Wochen erwartet werden, bietet das aktuelle Aktienkursniveau eine interessante Nachkaufgelegenheit...Vancouver, B.C., 25. September 2020 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das "Unternehmen" oder "Ximen") freut sich, im Folgenden über die Fortschritte im Goldbergbauprojekt Kenville zu berichten, das sich im Bergbaucamp Nelson im Süden der kanadischen Provinz British Columbia befindet.Die Arbeiten am Portal 257 schreiten zügig voran. Stahlträger wurden installiert und ein neuer Zugang mit Holzverkleidung am Portal 257 errichtet (siehe Foto unten).Foto des neu errichteten Zugangs am Portal 257 im Projekt Kenville.Die Arbeiten konzentrieren sich nun auf die Verlegung der Bettung und die Platzierung des neuen Stahldurchlasses außerhalb des unterirdischen Zugangs (siehe Fotos unten).Ankunft des LKW mit dem Schotter für die Bettung des Durchlasses in der Mine KenvillePortal 257 der Mine Kenville und Schotterhalde für die Bettung (rechts).Erster Durchlassabschnitt wird außerhalb des Portals 257 der Mine Kenville platziert.Technische Perspektive





Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4



Aktien im Markt: 65.874.684





Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,40 CAD (24.09.2020)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD





Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,263 EUR (21.09.2020)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.