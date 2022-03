Goldpreis Chartanalyse: Vorjahreshoch im Fokus

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit August 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Goldpreis Chartanalyse: Unterstützung am SMA20 (Chart: TradingView

Im großen Bild bleiben die Anzeichen, dass sich der Aufwärtstrend über das Allzeithoch bei $2.089,2 fortsetzen könnte, erhalten. Das Tief der Korrekturbewegung wurde Anfang März 2021 bei $1.673 erreicht. Hier liegt die stärkste Unterstützungszone.

Nach der eindrucksvolle Aufwärtsbewegung vom Januartief bei $1.780 an ein neues lokales Hoch bei $2.078 konnte der Bereich um $1.900 die laufende Korrekturbewegung stützen. In der vergangenen Woche hat der Kurs den SMA20 zurückgewonnen und notiert wieder dicht am Vorjahreshoch bei $1.962.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Der Kurs hat in der Korrekturbewegung bei $1.895 wieder nach oben gedreht und nahe Widerstände um $1.970 im Visier. Die Aufwärtsbewegung könnte sich mit einem Durchbruch direkt wieder in Richtung Allzeithoch fortsetzen..

Der SMA20 dürfte diese Entwicklung stützen. Die Chance auf einen Bruch der Schlüsselmarke um $1.900 und damit schwächere Entwicklung liegt in der aktuellen Situation weiter bei 40%.