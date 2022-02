Goldpreis Chartanalyse: Kaufdruck trifft auf Gegenwehr

Trend des Tagescharts: Aufwärts

Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Goldpreis Chartanalyse: Gegenbewegung nach dem neuen Hoch (Chart: TradingView

Im großen Bild zeigt der Gold-Futures erste Anzeichen, dass die Korrektur vom Allzeithoch bei $2.089,2 beendet werden könnte. Das Tief der Bewegung wurde Anfang März 2021 bei $1.673 erreicht. Hier liegt eine stärkere Unterstützungszone.

Markant stellt sich die Kursbewegung um den Preisbereich bei $1.840 dar. Im November 2021 ist ein Anlauf darüber mit einem Zwischenhoch bei $1.879 gescheitert. Auch vom Januarhoch bei $1.848 musste der Kurs wieder deutlich abgeben und konnte sich an der Unterstützungslinie fangen.

Die letzten Wochen zeigen einen eindrucksvollen Kursanstieg, der bei $1.976 ein neues Jahreshoch erreicht hat. Hier hat sich der Kaufdruck jedoch erschöpft und der Kurs ist in eine technische Gegenbewegung übergegangen, die zum Ende der vergangenen Woche am Hoch aus November 2021 Unterstützung fand.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Die Dreiecksformation wurde verlassen und der Widerstand am Hoch aus November 2020 überwunden. Im laufenden Retest dieser Marke könnte Kraft für den nächsten Anlauf an die jüngst getesteten Widerstände über $1.900 gesammelt werden. Damit zeichnet sich eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends ab und die $2.000er Marke gerät als Ziel in den Fokus.

Fallende Kursen würden an der Schlüsselmarke um $1.840 Unterstützung finden. Zudem verteidigen die gleitenden Durchschnitte jetzt einen Rückfall in das Dreieck. Die Wahrscheinlichkeit für eine schwächere Entwicklung liegt bei 30%.