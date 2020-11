Goldpreis – 2020 und 2021

Der Goldpreis hat aktuell deutlich nachgegeben. Ursächlich waren nicht erwartete positive Konjunkturdaten aus den USA

Angesichts der Schwere der Pandemie in den USA hatte wohl kaum einer mit so positiven Daten gerechnet. Der Dollar-Kurs ist stärker als vielerorts erwartet gestiegen und weil Gold in US-Dollar gehandelt wird, drückte dies den Goldpreis nach unten. Auch ein wohl bald verfügbarer Corona-Impfstoff scheint dem sicheren Hafen Gold nicht so zuträglich zu sein.





Dabei muss aber Folgendes bedacht werden: Die Nachfrage nach dem Edelmetall ist ungebrochen stark. Betrachtet man die Goldbestände, die in ETFs und ETCs enthalten sind, so sind diese seit August angestiegen. Die Nachfrage der Anleger ist also ungebrochen, auch wenn es zuletzt Abflüsse aus den ETFs gab. Und gerade die institutionellen Investoren wie Versicherungen und so weiter können Gold meist nur in Form von ETFs und ETCs kaufen. Dies führt in Krisensituationen zu Goldnachfrage in Form großer Beträge.





Die Gelddruckmaschinen werden weiterlaufen, denn gemäß den Zentralbanken soll es keine Zahlungsausfälle geben. Die Staatsschulden steigen und die Kaufkraft von Euro oder US-Dollar und den anderen Währungen sinkt. Dieser Geldentwertung kann mit Gold Paroli geboten werden, weil Gold nicht an Wert verliert.





Die Schweizer Großbank UBS sieht für das erste Halbjahr 2021 höhere Goldpreise und dann nachfolgend eine Konsolidierung im zweiten Halbjahr. Denn dann, so die Experten der UBS ist mit erweiterten Wachstumsaussichten sowie einer neutraleren Haltung der Zentralbanken zu rechnen. Sind gerade wegen des schwächelnden Goldpreises Werte von guten Goldgesellschaften wie Aguila American Gold oder Canarc Resource günstig, sollte ein Einstieg überlegt werden.





Canarc Resource erhielt gerade für die Explorationsarbeiten auf seinem New Polaris-Goldminenprojekt in British Columbia eine Genehmigung. Von mehreren Goldprojekten in Nordamerika ist dies das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Canarc Resource.





Aguila American Gold konzentriert sich vor allem auf das Wusa-Gold-Silber-Projekt in Oregon. Vier potenzielle Gebiete, wobei Proben bis zu 5,51 Gramm Gold je Tonne Gestein hervorbrachten, sind bereit für Bohrungen und bieten großes Potenzial.





