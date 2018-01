Goldpreis in 2018

Die wirtschaftlichen Entwicklungen in der ganzen Welt sind durchwegs positiv, so dass auch der Ausblick für den Goldpreis positiv ist

Auch wenn in 2017 das Thema Bitcoin die Nachrichten beherrschte, so ist Gold doch das einzige konstante Geld in der Geschichte. Wie sollte auch ein Währungssystem funktionieren, wenn es mehr als 1300 verschiedene Kryptowährungen gibt. Auch wenn in den letzten Monaten das Anlegerinteresse sich vom Gold eher zu Bitcoins hin bewegt hatte, so wäre eine Trendumkehr in 2018 durchaus möglich. Dem Goldpreis würde dies jedenfalls guttun.

Allein Gold als Werterhaltungs- und Zahlungsmittel existiert seit mehr als 5000 Jahren. Gold und auch Silber sind eine Versicherung gegen wirtschaftliche und finanzielle Katastrophen. Und Gold zeigt immer mehr, ähnlich der Doppelfunktion von Silber, seine zwei Seiten. Wirtschaftswachstum ist gut für Luxusgüter wie Schmuck, aber auch für Elektronikgeräte, für die Gold mit verarbeitet wird.

Seit dem Herbst nahm das Interesse am Gold ab. In diesem Dezember könnte zudem der Edelmetallzyklus zum dritten Mal seinen Tiefpunkt erreicht haben, bevor es nach oben geht. So gehen viele Branchenkenner davon aus, dass sich der Bärenmarkt des Goldes dem Ende zuneigt. Ein gerade schwächelnder US-Dollar scheint auch gerade eine neue Aufwärtsbewegung in Gang zu setzen.

Dies tut natürlich auch den Goldunternehmen gut. Wie etwa Caledonia Mining, die erfolgreich Gold in ihrer Blanket-Mine in Simbabwe mit der Beteiligung von einheimischen Investoren produzieren. Produktionskosten von 700 bis 800 US-Dollar je Unze Gold sowie eine Gesamtproduktion von 550.000 bis 600.000 Unzen Gold von 2018 bis 2031 werden erwartet.

Metallic Minerals arbeitet im Yukon-Gebiet in Kanada in seiner hochwertigen Keno Hill Silber- und Goldmine. Das gut 35 Quadratkilometer große Projekt enthält Gold, Silber, Blei, Zink und Kupfer. Mit einer gerade abgeschlossenen Privatplatzierung kann die Exploration und Entwicklung im historischen Keno Silver Distrikt weiter vorangehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



