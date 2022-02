Goldnachfrage 2021 in der Erholungsphase

Für das laufende Jahr sehen Goldexperten eine sich erholende Nachfrage, die den Goldpreis stützen wird

Wächst die Wirtschaft, dann treibt dies die Schmucknachfrage an. Barren und Münzen werden als langfristige Sparform angesehen. Gerade in Zeiten, wenn Makrofaktoren den Goldpreis nicht so unterstützen, kann die physische Nachfrage die Goldpreise abfedern. Von der physischen Nachfrage entfallen rund 70 Prozent auf Schmuck, Barren und Münzen. Dabei ist die Schmucknachfrage sowohl in den Industrieländern als auch in Schwellenländern vom Bruttoinlandsprodukt abhängig ist, denn laut Untersuchungen bewegt sich die Schmucknachfrage mehr als proportional mit dem Einkommen. Steigen nun die Einkommen in den Schwellenländern, so steigt auch die Nachfrage nach physischem Gold.





Dabei sind Schmuckkäufe im vierten Quartal typischerweise rund sieben Prozent höher als im ersten Quartal. Anders ist es in China. Dort ist die Schmucknachfrage im ersten Quartal rund 24 Prozent höher als im übrigen Jahr. Grund sind die Weihnachtszeit und der Neujahrsfeiertag in China. In Quartalen mit besonders hoher Inflation steigt erfahrungsgemäß die Nachfrage nach Goldschmuck als auch nach Barren und Münzen. Hier wirkt wohl die Rolle des Goldes als Werterhaltungsmittel. In ungewissen Zeiten steigt die Attraktivität des edlen Metalls als langfristiger Wertspeicher in Form von Barren und Münzen, aber auch in Form von Schmuck. Die Weitergabe von physischem Gold ist übrigens dort besonders attraktiv, wo hohe Einkommenssteuersätze oder auch hohe Erbschaftssteuern gegeben sind, beispielsweise in den USA. In 2021 schwächelte die Schmucknachfrage, während Barren und Münzen stark gefragt waren. Dieses Jahr könnte die Nachfrage nach Schmuck, Barren und Münzen dank einer sich erholenden Wirtschaft Stärke zeigen. Dies ist positiv für Goldunternehmen wie Calibre Mining oder Tudor Gold. Calibre Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit dem Fokus auf Nord- und Südamerika. Die schuldenfreie Gesellschaft besitzt zudem Erschließungs- und Explorationsprojekte, die für weiteren Wert sorgen werden. Tudor Gold besitzt im Goldenen Dreieck in British Columbia das Treaty Creek-Projekt mit fast 18.000 Hektar Land. Die angrenzenden beziehungsweise nahegelegenen Projekte sprechen für die Gegend.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/).

