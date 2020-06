Goldmünze soll für 15 Millionen US-Dollar verkauft werden

Der Brasher Doubloon ist die erste US-Goldmünze, eine der begehrtesten Münzen weltweit und sie kommt jetzt auf den Markt

Viele Münzsammler bezeichnen diese Münze als die legendärste überhaupt. Denn sie gilt als die erste Goldmünze in den Vereinigten Staaten. Geprägt wurde sie 1787 vom Metallschmid Ephraim Brasher, einem Nachbarn und Freund von George Washington. Deshalb trägt die Münze auch das „EB“ auf der Brust des Adlers.

Die Firma, die nun diese millionenschwere Münze zum Kauf anbietet, hat sie übrigens von einem unbekannten Sammler, der ein ehemaliger Wallstreet-Manager sein soll. Es gibt Sammler, die für solch historische Münzen ein Vermögen zahlen.

Für einen Anleger, der nicht alte Münzen sammelt, aber auf Gold setzen will, ist die aktuelle Entwicklung des Goldpreises sicher erfreulich. 2020 wird wegen einiger besonderer Dinge in Erinnerung bleiben. Dem Gold-Interessierten wird zudem die aufregende Aktivität des Goldpreises im Gedächtnis bleiben. Gold hat sich preislich um 1.700 US-Dollar je Unze eingependelt und ein weiterer Preisanstieg scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Um die nach wie vor positive Stimmung beim Edelmetall zu nutzen, kann über eine Investition in Goldminenaktien nachgedacht werden. Denn Gold als Krisenmetall und sicherer Hafen dürfte noch lange Zeit gefragt sein – ebenso wie die unsicheren Wirtschaftsaussichten uns noch eine Weile erhalten bleiben werden.

Möglich wäre ein Investment in Caledonia Mining oder auch Cardinal Resources. Caledonia Mining besitzt 64 Prozent der produzierenden Blanket-Goldmine in Simbabwe, der Rest liegt bei einheimischen Investoren. Trotz Covid-19 war das erste Quartal 2020 bezüglich Gewinns und Produktion sehr erfolgreich.

Ebenfalls in Afrika, aber in Ghana, Westafrika exploriert Cardinal Resources seine Goldprojekte Subranum und Bolgatanga. Allein in der Namdini-Liegenschaft ist eine nachgewiesene Erzreserve von 5,1 Millionen Unzen Gold enthalten.

