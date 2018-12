Goldmonat Januar

Dreimal ist kein Zufall mehr, dreimal ist ein Trend. Dies trifft auf den Anstieg des Goldpreises im Januar zu. Diese Saisonalität ist auch langfristig nachgewiesen.

Wer Gold im Dezember als Weihnachtsgeschenk kauft oder sich als Anlage sein Portfolio diversifiziert, liegt in der Regel richtig. Die Regel besagt nämlich, dass im Januar der Goldpreis mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt. Das sagt zumindest die Saisonalität des Edelmetalls aus. In den vergangenen 34 Jahren ist Gold von Ende Dezember bis Anfang Februar besonders stark gestiegen. Das zeigen Untersuchungen von Saisonax, die zeigen, dass Gold in den Monaten von August bis Februar in 23 von 33 Mal zulegen konnte.





Doch hat diese goldene Regel auch in der jüngsten Zeit recht behalten? Betrachten wir die vergangenen drei Jahre. Am 20. Dezember 2015 notierte der Goldpreis bei 1076 US-Dollar je Feinunze, die bekanntlich 31,1 Gramm auf die Waage bringt. Am 7. Februar 2016 war Gold 1236 Dollar wert. Etwas abgeschwächter zeigt sich der Trend 2017. Vom 18. Dezember 2016 bis 5. Februar 2017 kletterte Gold von 1136 auf 1233 Dollar je Unze. Ein ähnliches Bild zeigt 2018. Kostete eine Unze Gold am 17. Dezember 2017 noch 1254 Dollar, so waren es am 11. Februar 2018 1346 Dollar.





Wo könnte also der Goldpreis Anfang Februar 2019 landen, sofern die goldene Saisonregel auch ein viertes Mal hintereinander zutrifft? Von 1238 Dollar am 17. Dezember 2018 könnte Gold dann wieder einen 100 Dollar Spurt hinlegen und in gut einem Monat 1330 Dollar kosten. Das erscheint auf den ersten Blick nicht übermäßig viel. Doch für risikobereite Investoren bietet dies eine sehr gute Chance. Denn Aktien von Unternehmen mit guten Goldprojekten besitzen in der Regel einen Hebel gegenüber dem Goldpreis.





Aussichtsreiche, wenn auch spekulative Unternehmen mit Gold-Projekten, sind unter anderen Aurania Resources und Bluestone Resources. Aurania Resources konzentriert sich auf die Suche nach Kupfer und Edelmetallen. Das Hauptprojekt ist das Lost Cities-Projekt in Ecuador. Die bisher erbohrten Metallgehalte sind sehr vielversprechend.

Bluestone Resources besitzt im Alleineigentum das Cerro Blanco Gold- und Silberprojekt in Guatemala. Kostengünstig gibt es geschätzt fast eine Million Unzen Gold sowie mehr als drei Millionen Unzen Silber zu fördern.











