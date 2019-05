Im Goldminengeschäft zählt Qualität

Neue Goldvorkommen zu entdecken und zu entwickeln, ist nicht einfach. Dabei haben es gerade Junior-Explorer nicht leicht – außer wenn die Liegenschaften besondere Qualitätsmerkmale aufweisen

Die Schwergewichte der Goldminenindustrie scheuen eher das Risiko von Neuentdeckungen. Eher richten sie ihr Augenmerk auf nahe gelegene Minen. Die Entwicklung neuer Minen ist riskanter, Juniorgesellschaften müssen Finanzierungen an Land ziehen und der Erfolg ist nicht unbedingt vorprogrammiert. So gibt es zahlreiche Projekte, die dann wieder im Sand verlaufen.

Projekte, die überleben und zudem über besondere Qualitätsmerkmale verfügen, etwa sehr hohe Goldgehalte, werden dann umso interessanter. Das haben auch die Großen der Branche gemerkt, denn sie investieren deutlich mehr als noch vor Jahren in die Junior-Unternehmen.

Gerade sehr hohe Goldgehalte lassen die Branche aufhorchen. So geschehen bei Ximen Mining. Deren Gold Drop-Projekt konnte das bisher siebtbeste Bohrergebnis 2019 in Kanada vorweisen: 129 Gramm Gold und 1154 Gramm Silber pro Tonne Gestein und das in der geringen Tiefe von nur 20 Metern. Ximen Mining besitzt nicht nur mehrere hochgradige Liegenschaften, sondern kann nun auch eine nahe gelegene Verarbeitungsanlage nutzen. Zudem entdeckte die Gesellschaft auf dem Gold Drop-Projekt auch Tellur, ein sehr seltenes Metall, das in Solarzellen verwendet wird.





Auch Treasury Metals konnte auf seinem Weebigee-Projekt in Nordwest-Ontario hervorragende Goldgehalte entdecken: Bis zu 81,59 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Erworben hat Treasury Metals dieses Gebiet in 2016. Das Goliath-Goldprojekt, zu 100 Prozent im Besitz von Treasury Metals und ebenfalls ein hochgradiges Goldprojekt, wird eine von Kanadas nächsten produzierenden Goldminen sein.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/