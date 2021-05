Goldminenaktien sollte man besitzen

Die Aktienwerte der Goldgesellschaften, auch der Junior-Unternehmen dürften noch viel Potenzial für Anleger bieten können

Ein Blick auf den HUI-Index oder NYSE Arca Gold BUGS Index zeigt, dass die Minenaktien in den letzten zwölf Monaten um 23 Prozent und die der Junior-Unternehmen um 26 Prozent gestiegen sind. Der HUI ist ein Aktienindex, der aus einem Portfolio von 16 Aktien von internationalen Goldproduzenten besteht. Und noch immer dürfte von einer Unterbewertung vieler Goldgesellschaften auszugehen sein. Der Gold- und Silberminensektor steht auf sehr gesunden Füßen heute. Dies sollte nicht übersehen werden.

In diesem Zusammenhang lohnt auch ein Blick auf den Sprott-Equity-Sentiment-Index. Dieser zeigt wie zuversichtlich die Grundhaltung heute ist. Zum euphorischen Niveau vom letzten August fehlt noch Einiges. Deshalb, so sieht es auch der Goldexperte Ronald-Peter Stöferle, dürfte die aktuelle Ausgangslage für weitere Kurssteigerungen hervorragend sein. Dies auch weil allgemein von einem länger andauernden Anstieg der Edelmetallpreise ausgegangen wird und nicht von einem kurzfristigen Feuer.

Und der Goldpreis hat gerade den höchsten Stand seit dem 8. Januar erreicht, die Marke von 1.900 US-Dollar je Unze wird der Goldpreis wieder ansteuern. Auch erholt sich die Goldnachfrage in der Region Asien wieder. Goldimporte nach China und Hongkong nehmen deutlich zu. Da sollten die Aktien von Goldunternehmen jetzt eigentlich zum begehrten Objekt werden, denn mit ihnen ist ein Hebel auf den Goldpreis verbunden.

Möglich wäre ein Investment in Skeena Resources. In British Columbia im Goldenen Dreieck besitzt Skeena Resources die Goldliegenschaften Snip (bis zu rund 155 Gramm Gold je Tonne Gestein) und Eskay Creek (bis zu gut 4 Gramm Gold und 200 Gramm Silber je Tonne Gestein). Eine Goldliegenschaft mit großen Aussichten auf Erfolg besitzt auch Aguila American Gold, nämlich das Gold-Silber-Projekt Wusa in Oregon.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.