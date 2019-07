Goldminenaktien (HUI) – Die Zerstörung des Bärenmarktes

Der Sektor der Goldminenaktien in Gestalt des NYSE Arca Goldbugs Index (HUI) springt im Monat Juni um sage und schreibe 23,58% nach oben. Anleger müssen schon mehr als drei Jahre zurückgehen, um einen vergleichbaren Monatsgewinn ausfindig machen zu können. Die runde Marke von 200 Punkten wurde zwar noch nicht überwunden und zwischenzeitlich um nur zwei Punkte knapp verfehlt, doch charttechnisch ist der Weg für den HUI-Index jetzt so oder so nach oben frei!

Lesen Sie den vollständigen Beitrag auf Goldseiten.de weiter ...