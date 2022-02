Goldminen-Geisterstädte

Ein Blick in die Geschichte früherer Goldminen bringt oft Erstaunliches an den Tag

In Queensland wurde zwischen 2003 und 2005 der umstrittene Paradies Dam gebaut, was zur Überschwemmung einer alten Goldminen-Geisterstadt führte. 1889 wurde Gold gefunden und die Stadt Paradise entstand. Am Flussufer des Burnett River sammelten sich damals die Goldsucher. Heute ist die verlorene Stadt Paradise, die einst eine richtige Stadt mit Straßen und Gärten war, unter einem See versunken. Als der Bau des Staudammes begann, waren nur noch wenige Überreste von Paradise vorhanden. Dennoch waren 2002 Archäologen dort, um Näheres über das Leben während des Goldrausches in Queensland zu erfahren.





Auf der anderen Seite der Erde in Brasilien gibt es eine Stadt, die im 18. Und 19. Jahrhundert die größte Goldquelle Portugals war, nämlich Ouro Preto („schwarzes Gold“). In den vergangenen vier Jahrhunderten wurden dort rund 650 Tonnen Gold produziert. Dieses Gold ist heute zum Teil in Kirchen in Europa und Brasilien verbaut. Denn im 18. Jahrhundert kam der Großteil des nach Europa gebrachten Goldes aus Brasilien. Interessierte können heute mehrere alte Goldminen besichtigen. Viele der alten Tunnel sind so eng, dass nur Kinder hineinpassten.





Heute folgt der Goldbergbau anderen Gesetzen. Es wird darauf geachtet, dass die Umwelt und die im Bergbaugebiet befindliche Einwohner geschützt werden, ebenso wie Sicherheitsvorschriften die Minenarbeiter vor Gefahren schützen sollen. Gold ist, besonders in den aktuellen unsicheren Zeiten, wo das Papiergeld an Wert verliert, und Inflation herrscht, ein wichtiges Werterhaltungsmittel. Daher stehen Goldunternehmen im Fokus der Investorengemeinde. Caledonia Mining etwa konnte mit seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe in 2021 eine Rekordproduktion von mehr als 67.000 Unzen Gold einfahren. Dieses Jahr werden zwischen 73.000 und 80.000 Unzen Gold erwartet. Fury Gold Mines ist in produktiven Gegenden in Kanada, Quebec und British Columbia vertreten. Jüngste hervorragende Bohrergebnisse kommen aus der Nähe der Eau Claire-Liegenschaft in Quebec.





