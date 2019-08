Goldman Sachs - Wir bereiten Einstieg vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs – Die im Jahr 1869 gegründete Investmentbank befindet sich seit dem Hoch in Welle B in Türkis wie erwartet auf dem Rückzug und steht kurz vor der ersten entscheidenden Unterstützung. Mit einer Gewichtung von 6.19% im Dow Jones, gehört der Finanzdienstleister zu den US Schwergewichten. Der Tagesverlust am Montag von -3.67% ist bisher nur die Vorschau, denn bereits jetzt lässt sich sagen, der Boden ist hier bei weitem noch nicht erreicht. Einen Zielbereich für die weitere Abwärtsbewegung und den Weg dorthin werden wir im Dow 30 Update diesen Mittwoch (07.08.2019) genau definieren.