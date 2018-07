Goldman Sachs: Sell-Off bei Lithium übertrieben

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Ausverkauf bei Lithium-Aktien in diesem Jahr ist nach Ansicht von Goldman Sachs "überzogen", schreibt die Financial Times in ihrer gestrigen Ausgabe. Goldman ist selbst einer der größten Rohstoffhändler. Dem Bericht zufolge halten die Investmentbanker von Goldman insbesondere die Besorgnis der Investoren über eine Angebotsflut aus neuen Minen für unbegründet.

Sie geben vielmehr zu bedenken, dass es schwieriger sein werde, neue Lithium-Minen zu entwickeln. Gleichzeitig soll sich die Nachfrage nach Lithium bis 2025 aufgrund steigender Verkäufe von Elektroautos vervierfachen. Wörtlich heißt es: "Zusammen mit den anhaltend steigenden Nachfrageerwartungen der Automobilhersteller, die ihre Flotten elektrifizieren wollen, erwarten wir, dass die Lithiummärkte ausreichend eng bleiben, um die etablierten Hersteller zu belohnen", so Goldman Sachs. Die Bank empfiehlt Anlegern die US-Produzenten Albemarle und FMC Corp. zu kaufen, und prognostizierte, dass ihre Aktien um weitere 34 Prozent bzw. 30 Prozent steigen könnten.

Die Aktien der weltweit größten Hersteller von Lithium sind in diesem Jahr nach zweistelligen Zuwächsen im Jahr 2017 eingebrochen. Die Preise für Lithiumcarbonat, ein wichtiger Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien, sind laut Benchmark Minerals Intelligence in den vergangenen 12 Monaten um fast 40 Prozent gestiegen. Goldman erinnert an die Besonderheiten des Lithiummarktes. Der derzeitige Markt ist mit nur rund 200.000 Tonnen Produktion pro Jahr klein und muss schnell wachsen, um die Nachfrage zu befriedigen. Goldman bemüht eine interessante Analogie: Das letzte Mal, dass sich die Nachfrage nach einem Rohstoff derart schnell erhöht habe, sei im frühen 19. Jahrhundert bei Öl- und Erdgas der Fall gewesen. Damals vervierfachte sich die Nachfrage innerhalb eines Jahrzehnts.

Wir gehen davon aus, dass die Aussage von Goldman für Entlastung auf dem Markt sorgen wird – auch für Junior Explorer, die zuletzt noch stärker unter Druck geraten waren.

Auf GOLDINVEST.de verfolgen wir im Lithiumsektor verschiedene, unserer Ansicht nach vielversprechende Explorationsfirmen, dazu gehören insbesondere:

- 92 Resources Ltd. (TSXV: NTY; FRA: WKN A11575),

- Portofino Resources Ltd. (TSXV: POR; FRA: WKN A2DVP6),

- AVZ Minerals (ASX: AVZ; FRA: WKN A0MXC7),

- Advantage Lithium (TSX-V: AAL / WKN A2AQ6C)

- Nova Minerals (ASX: NVA / WKN A2H9WL) sowie

- Lithium Energi Exploration (TSX-V: LEXI / WKN: A2H5MG).

Diese Gesellschaften befinden sich in teilweise sehr unterschiedlichen Phasen der Erkundung ihrer Lithiumprojekte, sodass wir am Thema Lithiumexploration interessierten Lesern raten, sich hier auf GOLDINVEST.de einen Überblick zu verschaffen. Hilfreich ist dabei sicher auch unsere Vergleichsliste https://www.goldinvest.de/tools/lithium mit Unternehmen, die im südamerikanischen Lithiumdreieck





