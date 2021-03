Goldman Sachs Aktie - Kennen Sie die 1-2-3-Formel...?!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":





Goldman Sachs: GS // ISIN: US38141G1040

„Ja“, sagen wir zu unseren Enkeln, „es gab eine Zeit vor der Niedrigzinszeit. Wir erinnern uns dunkel daran. Damals arbeiteten die Banker nach der 1-2-3-Formel.“ Dann schauen wir dem Nachwuchs in die Augen, warten auf eine Reaktion, und als diese ausbleibt, platzen wir trotzdem mit der Pointe heraus: „Die ging so: Für 1% geliehen, für 2% verliehen, 3 Uhr Golfplatz.“

Sei´s drum, wenn der Nachwuchs nicht lacht. Wie soll ein junger Mensch, der nach Mario Draghis Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank das Licht der Welt erblickte, das auch verstehen? Womöglich wissen die Enkel nicht mal mehr, was golfen ist? Wie es sich anfühlt, vier Eagles auf einer Runde zu schlagen, zwei Birdies zu spielen oder einen Albatros? „Kürzlich pfefferten wir den Ball 370 Yards über einen See zur Fahne“, protzen wir vor den Enkeln, „anstatt ums nasse Hindernis herumzuspielen, wie es an diesem Par-5-Loch vorgesehen ist.“

Und was macht der Bubi? Anstatt auf die Knie zu fallen und uns anzubeten, schaut er nicht mal von seinem Smartphone auf. Wir werden ihn enterben. Trotzdem steht fest: Der Zins und das Golfspiel sind auf den Hund gekommen, und da gibt es einen geheimnisvollen Zusammenhang. Sonst hätte sich David M. Solomon anders entschieden! Nachdem die New York Times die Zweitkarriere des CEOs von Goldman Sachs als Musiker und DJ publik machte, ermunterten ihn führende Mitarbeiter der Bank, von nun an lieber Golf zu spielen. Solomon lehnte ab - und ein junger Trader des Unternehmens, vermutlich im Alter der Enkel, unterstützte ihn dabei: „Wenn man 28 Millionen Dollar im Jahr verdient, ist man niemand Rechenschaft über seine Hobbies schuldig.“

Ach, diese Jungfüchse, was wissen sie schon vom Leben? Es ist jetzt 3 Uhr, und wir gehen auf den Golfplatz!

Primärszenario // 75%

Und dort treffen wir dann auf die Aktie des Bankenschwergewichts, die ja gerne mal den Ball in Richtung neuer Hochs drischt. Nun sehen wir im Primärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 75% weiter ansteigende Kurse in eine Region um $370. Dort setzt eine Zwischen-Korrektur ein, welche nach heutigem Stand den Wert unter die Unterstützung bei $309.40 auf ein Preislevel um $290 bringen wird. Von dort aus werden dann wieder Bälle Richtung Norden geschlagen: Als Ziel steht für die Bullen dort oben der Widerstand bei $394.50 auf dem Platz.

Schauen wir auf den langfristigen Chart und wohin wir Goldman steigen sehen. Nach der Korrektur auf mindestens 600$.

Wir stehen mit unserer aktuellen Position am heutigen Tag mit 72,08% im Gewinn und werden diese Position im Anschluss an die nun erwartete Korrektur weiter aufstocken. Weiter unten finden Sie eine genaue Aufstellung all unserer Positionen im Dow Jones Index.

