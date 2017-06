Goldland Nevada auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Nevada Gold":

Geschichte und Reichtum von Nevada gründet sich auf den Gold- und Silberbergbau. Dies war bevor Casinos – Las Vegas – in der staubigen Landschaft entstanden. Meist wird heute an den Rändern und in der Tiefe von bestehenden Minen und Goldtrends nach dem edlen Metall gesucht.

Begonnen hat der Bergbau in Nevada mit der Suche nach Silber. 1859 wurde der Conmstock Lode, eine Erzlagerstätte in Virginia City entdeckt, eine der wichtigsten Bergbauentdeckungen in der amerikanischen Geschichte. Das war der Auslöser für den Silberrausch in Nevada.

Erst 1962 entdeckte Newmont Mining den berühmten Carlin Trend, einen 50 Meilen breiten und 40 Meilen langen Goldgürtel.Laut Schätzungen soll es sich dabei um den zweitgrößten Goldbezirk nach dem Whitewatersrand in Südafrika handeln.

Als große Topproduzenten sind in Nevada Newmont Mining und Barrick Gold zu Gange. Eine Gesellschaft, die sich auf dem Weg befindet, einer der führenden Gold- und Silberunternehmen in Nevada zu werden, ist Klondex Mines. Mit drei produzierenden Minen (in Nevada und in Manitoba) erwartet Klondex für 2017 rund 225.000 Unzen Goldäquivalent aus dem Boden zu holen.

Ein angehender Produzent im Goldland Nevada ist Pershing Gold. Die Relief Canyon Goldliegenschaft soll baldmöglichst wieder ihre Arbeit aufnehmen. Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von zirka 635.000 Unzen Gold sowie 1,6 Millionen Unzen Silber werden noch dazu mit günstigen All-in Sustaining Kosten von 802 US-Dollar je Unze das Licht der Welt erblicken.

So geht die Goldsuche in Nevada also weiter. Bisher wurden 83 Prozent (166 Tonnen Gold) der 200 Tonnen Gold, die die USA 2016 produziert hat, aus Nevada geholt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html