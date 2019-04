Goldkauf im großen Stil

Russland ist gerade eine der Zentralbanken, die große Mengen Gold einkaufen. Auch Indien setzt auf Gold, indem über einen Goldstandard diskutiert wird

Das meiste des Goldes, das Russland kauft, kommt aus den Minen im Land selbst. Im März sind so die russischen Goldreserven erneut angestiegen, und zwar um 600.000 Unzen (18,66 Tonnen Gold). Seit Anfang Januar sind somit die Goldreserven der russischen Zentralbank um fast 56 Tonnen Gold gestiegen und betragen nun rund 69,7 Millionen Unzen Gold (2167,91 Tonnen). Dies entspricht dem enormen Wert von 90.01 Milliarden US-Dollar.

Auch Indien strebt danach das heimische Goldangebot zu erhöhen und den Importbedarf zu verringern. So fand kürzlich ein Treffen der Top-Minister statt, Thema war der Goldstatus. Indien will weniger von Importen abhängig werden. Dafür soll das Gold in Münzen oder Schmuck gefördert werden. Gold soll zur Anlageklasse aufsteigen. Die indischen Bürger, die Goldschmuck oder -münzen in speziellen zugelassenen Raffinerien zu Barren schmelzen lassen, sollen Zertifikate ähnlich Aktienzertifikaten erhalten. Zinsen sollen möglich sein.

Gold gilt traditionell als sicherer Ort, um in unsicheren Zeiten zu investieren. Laut Schätzungen wird die globale Goldnachfrage im laufenden Jahr auf ein Vierjahreshoch ansteigen, was zirka 4370 Tonnen Gold entspricht. Gut, dass es Goldunternehmen gibt, die für Nachschub in der Zukunft sorgen könnten wie beispielsweise Treasury Metals oder US Gold.

Treasury Metals befindet sich auf dem besten Weg mit seinem Goliath-Goldprojekt eine der nächsten Goldminen Kanadas zur Produktion zu bringen. Gelegen in Ontario, gehört die Mine zu 100 Prozent Treasury Metals und befindet sich bereits im Genehmigungsverfahren. Die Interessen von lokalen Gruppen (Wabauskang First Nation) werden dabei berücksichtigt.

US Gold besitzt eine Reihe von Explorations- und Erschließungskonzessionsgebieten und konzentriert sich auf Gold und Kupfer. Beim Keystone-Goldprojekt in Nevada wurden die Untersuchungen im 20 Quadratkilometer großen Projektgebiet stark erweitert. Die Ähnlichkeit mit anderen großen Goldlagerstätten in Nevada lässt auf große Goldfunde hoffen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp.html) und von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc.html).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html