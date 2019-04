Goldinvestoren lernen vom Notre Dame-Feuer

Besonders ein Foto vom bedauerlichen Brand dürfte Goldfans beeindruckt haben: Ein zwischen Asche leuchtendes goldenes Kreuz

Das Altarkreuz aus Gold scheint inmitten der durch das Feuer zerstörten Kathedrale zu leuchten. Dass das Holzdach darüber niederbrannte, ist kein Wunder, schließlich brennt Holz bei 600 Grad, während der Schmelzpunkt von Gold bei 1064 Grad liegt. Das Feuer konnte das Gold also nicht vernichten. Daher ist Gold mindestens so sicher wie Geld.

Es ist so gut wie unzerstörbar, widersteht den meisten chemischen Reaktionen, nicht nur Säuren oder Korrosion. Feuchtigkeit, Hitze und Luft können dem edlen Metall nichts anhaben. Dennoch ist es einfach Gold zu Barren einzuschmelzen. Dies ist beispielsweise beim Platin nicht so einfach – zumindest in früheren Zeiten – da der Schmelzpunkt beim Platin bei 1768 Grad liegt.





So eignet sich das Gold hervorragend als Diversifizierung im Portfolio. Wohlstand und Währungen sind zerbrechlich, anders das Gold. Versicherungen können helfen und Gold ist eine Versicherung. Die Kathedrale war nicht versichert, erfährt aber finanzielle Hilfe durch den Staat und durch Milliardäre. Dies hat der Anleger nicht, er muss selbst vorsorgen. In Finanzkrisen glänzt Gold besonders. Bei den Goldgesellschaften, die für Anleger lukrativ sind, sind es die Gesellschaften, die ihr Kapital erhalten und vermehren.





Gold als Versicherung schützt das Vermögen, mit einem Investment in solide Goldunternehmen kann es vermehrt werden. Daher sollten solche Gesellschaften wie etwa Bluestone Resources und White Gold auf dem Schirm bleiben.





Das zu 100 Prozent im Besitz von Bluestone Resources befindliche Cerro Blanco-Goldprojekt glänzte jüngst wieder mit hervorragenden Gehalten: bis zu 19,9 Gramm Gold und bis zu 281 Gramm Silber je Tonne Gestein. Niedrige Produktionskosten und eine anfangs geschätzte Goldproduktion von 146.000 Unzen im Jahr sollten Bluestone Resouces und seine Aktionäre erfreuen.





White Gold hat mit dem 13 Millionen Dollar-Explorationsprogramm, das voll finanziert ist, auf seiner 439.000 Hektar großen Liegenschaft begonnen. Die Liegenschaft von White Gold macht mehr als 40 Prozent des Whitegoldbezirks im Yukon aus.





