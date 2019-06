Goldige Ferien - Swing-Trading

Ich nehme mir ein paar Tage eine kleine Auszeit von den Märkten. Schließlich haben die Kinder Ferien und der Markt gibt derzeit nicht gerade viel her. Der Aktienmarkt sucht eine Richtung, die Impulse fehlen. Und da sich Trump derzeit mit Twitter-Tweets auch noch zurückhält, kann ich meinen Akku wieder aufladen. Dies bedeutet dann natürlich auch, dass keine neuen Positionen eingegangen werden. Doch was geschieht mit den offenen Positionen?

Offene Positionen sollten vor einer mehrtägigen Auszeit beendet werden, oder so weit vorausplanend gemanagt werden, dass eine regelmäßige Überprüfung der Position ausbleiben kann. Für mich bedeutet dies: Die Gold-Long-Position, die ich eingegangen bin, braucht neue Vorgaben.





Gold – XAUUSD - im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO





Wie letzte Woche mitgeteilt habe ich einen Teilgewinn bei 1.334 USD mitgenommen und den Stopp für die Restposition knapp unterhalb der 1.300-Dollar-Marke nachgezogen. Erst einmal ging die Kursparty noch eine Weile weiter, doch der steile Kursanstieg war massiv und musste etwas korrigiert werden. Nun, nachdem die Gold-Bullen wieder das Zepter in die Hand genommen haben, können neue Kursziele ins Auge gefasst werden. So oder so: Die Urlaubskasse wird in jedem Fall aufgebessert werden.Mein Trade-Management wird gleich folgendermaßen angepasst: Der Stopp wird ein weiteres Mal nachgezogen. Nun knapp unterhalb des jüngsten Korrekturtiefs – bei etwa 1.319 USD. Da ich die kommenden Tage auch zum Entspannen nutzen möchte, begnüge ich mich mit einem Kursziel bei 1.350 USD, denn hier trifft der Kurs auf eine breite Widerstandszone – bei dessen Überwinden können dann neue Ziele für das glänzende Edelmetall aufgestellt werden.Neue Trading-Ideen werde ich Ihnen dann nach dem Kurzurlaub präsentieren. Dann hoffe ich auch wieder auf mehr Bewegung im Markt.

SEMINAR: am 19. Juli findet bei mir im Büro (in der Kleingruppe) ein Praxisseminar statt. Day- und Swing-Trading-Strategien - Vorstellung und Live-Trading. Bei Interesse bitte melden.





Entspannte Grüße sendet Ihnen

Ihr

Till Kleinlein



Dies ist keine Handelsempfehlung!