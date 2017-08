Goldgräberstimmung bei Kryptowährung Monero

Einige Tage sah es so aus, als wäre die Rally beim Bitcoin gebremst. Doch so einfach geben sich die Bullen nicht geschlagen. Zuletzt fand der Bitcoin in Euro neue Käufer, die den Kurs wieder über 3500 BTC-EUR führten. Bei anderen Kryptowährungen herrscht ebenfalls Goldgräberstimmung. Die Kryptowährung Monero hat sich im Wert über Nacht fast verdoppelt. Wir stellen dazu die Einschätzung eines Analysten vor. Traden können Sie den Bitcoin einfach bei Etoro – hier gibt’s weitere Informationen.

Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die aktuellen Entwicklungen am Krypto-Markt:

„Der Kurs der Kryptowährung Monero hat sich von Montag auf Dienstag beinahe verdoppelt. Auch das Handelsvolumen ist in die Höhe geschossen. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei über einer Milliarde US-Dollar. Grund des rasanten Kursanstiegs: XMR – so das offizielle Kürzel von Monero – soll in Kürze über Bithumb handelbar sein, einer der größten Krypto-Börsen der Welt mit Sitz in Korea. Diese Zuwächse sind phänomenal.

Mit einem Anstieg von rund 30 Prozent durfte auch Ripple (XRP) zu den Profiteuren zählen. Dass das Plus mittlerweile wieder leicht abgenommen hat, demonstriert die Schnelllebigkeit von Kurssteigerungen am Krypto-Markt.

Währenddessen mussten Bitcoin und Ethereum die Gewinne der Vorwochen wieder abgeben. Und selbst das zuletzt stark gestiegene Bitcoin Cash ist von Montag auf Dienstag im Kurs gefallen.“

Quelle: etoro, eigene Recherche